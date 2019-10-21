Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-21T08:14Z
https://ria.ru/20191021/1560010527.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/151452/23/1514522360_0:306:3072:2034_1036x0_80_0_0_b5c28be204f7712209303c5f2ee9493b.jpg
РИА Новости

Севастопольской СЭЗ вернут льготный режим, заявил Михаил Развожаев

08:14 21.10.2019
124
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на Стрелецкую бухту в Севастополе
Вид на Стрелецкую бухту в Севастополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Вид на Стрелецкую бухту в Севастополе. Архивное фото
СЕВАСТОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Свободной экономической зоне (СЭЗ) Севастополя будет возвращен льготный режим в части страховых взносов, сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев.
Согласно закону, пониженные тарифы страховых взносов применяются в течение 10 лет в отношении участников СЭЗ, получивших такой статус не позднее чем в течение трех лет со дня создания зоны. Свободная экономическая зона в Крыму начала действовать с 1 января 2015 года, таким образом, льготу по уплате страховых взносов - 7,6% против обычных 30% - с 1 января 2018 года новые участники получить не могут.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
30 июня 2016, 14:42РИА Новости
Власти Крыма намерены наладить с Севастополем совместное развитие двух СЭЗПо словам главы республики, развитие свободных экономических зон Крыма и Севастополя должно происходить совместно.
"У нас возникла большая проблема, когда из нашей СЭЗ убрали льготу по единому социальному налогу. Как результат, количество резидентов резко снизилось. Этот вопрос был поднят на федеральном уровне. До конца года будет решен вопрос по свободной экономической зоне и мы получим обратно эту льготу, что позволит компаниям возвращаться в Севастополь и становиться резидентами", - сказал Развожаев журналистам.
По его словам, в Севастополе необходимо создавать более выгодные условия для прихода компаний, которые не боятся санкционного режима и готовы инвестировать в город.
Михаил Развожаев
Вчера, 08:08РИА Новости
Глава Севастополя намерен инициировать админреформу в городе
300011
Обсудить 0
Михаил РазвожаевКрымСевастопольЭкономика
Рекомендуем
Регионы России. Крым
Глава Севастополя отменит передачу Севморпорта в федеральную собственность
РИА
Новости
Вид на город Севастополь
В Севастополе сменили подрядчика строительства культурного кластера
Алексей Чалый
Глава Севастополя сравнил ученого Алексея Чалого со Стивом Джобсом
Михаил Развожаев
Глава Севастополя намерен инициировать админреформу в городе
Лента
новостей
Определены направления доработки проекта бюджета России на 2020-2022 годы
Закат в Севастопольской бухте
Глава Севастополя решил отложить строительство моста через бухту
Михаил Развожаев
Глава Севастополя оценил идею слияния Крыма и Севастополя в один регион
Памятник затопленным кораблям в Севастополе
Сирийская делегация с рабочим визитом посетит Севастополь
Пассажиры у здания терминала Крымская волна международного аэропорта Симферополь
Севастополь может запустить аэроэкспресс в аэропорт Симферополя
Интервью премьер-министра РФ Дмитрия Медведева телеканалу Россия 24
В России все инвесторы должны иметь одинаковые условия, заявил Медведев
Глава МИД Бахрейна Халед бен Ахмед Аль Халифа. Архивное фото
Бахрейн призвал осудить виновных в нападениях на суда в Персидском заливе
Владимир, Золотые ворота ночью
Владимирские депутаты передали ряд доходов из областного бюджета в местные
Работники пожарной охраны
В Ярославле при пожаре в выселенном доме погибли два человека
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:48В Северной Ирландии легализовали аборты и однополые браки
02:45Трампу хотят запретить использовать его собственность для проведения встреч
02:43Эсминец ВМС США проследил за "морской активностью" России в Заполярье
02:34Эксперты определили эффективные способы борьбы с джетлагом
02:09Доли процента отделяют президента Боливии от переизбрания на новый срок
02:07Постпредство России посоветовало НАТО приобрести учебники истории
01:30Горбачев назвал победителей в холодной войне
01:15Экономист объяснил аномальный рост ВВП Украины
00:55В Эквадоре восстановили объем производства нефти
00:52Пушков прокомментировал готовность Трампа воевать с Турцией
00:34Ozon позволит пользователям зарабатывать на заказах
00:28Захарова ответила на слова Цукерберга о "вмешательстве" РФ в выборы в США
00:18СМИ: Пентагон готовится к полному выводу войск из Афганистана
00:14Экс-премьер Латвии заявил, что страна попала в "пятую точку"
00:07ГД хочет ратифицировать протокол к конвенции СЕ о предупреждении терроризма
23:56На заводе в Свердловской области пролилась жидкая медь
23:46В НАСА рассказали о перспективах доставки астронавтов на МКС в 2020 году
23:35Глава НАСА считает, что конгресс поддержит идею о продлении работы МКС
23:33СМИ: импичмент Трампа будет основан на "злоупотреблении властью" по Украине
23:31Помпео рассказал о готовности Трампа к войне против Турции
Лента новостейМолния