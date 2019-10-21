Севастопольской СЭЗ вернут льготный режим, заявил Михаил Развожаев

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Свободной экономической зоне (СЭЗ) Севастополя будет возвращен льготный режим в части страховых взносов, сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев.

Согласно закону, пониженные тарифы страховых взносов применяются в течение 10 лет в отношении участников СЭЗ, получивших такой статус не позднее чем в течение трех лет со дня создания зоны. Свободная экономическая зона в Крыму начала действовать с 1 января 2015 года, таким образом, льготу по уплате страховых взносов - 7,6% против обычных 30% - с 1 января 2018 года новые участники получить не могут.

"У нас возникла большая проблема, когда из нашей СЭЗ убрали льготу по единому социальному налогу. Как результат, количество резидентов резко снизилось. Этот вопрос был поднят на федеральном уровне. До конца года будет решен вопрос по свободной экономической зоне и мы получим обратно эту льготу, что позволит компаниям возвращаться в Севастополь и становиться резидентами", - сказал Развожаев журналистам.