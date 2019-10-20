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РИА Новости

СК завел дело после гибели рабочих под завалами грунта в Екатеринбурге

11:52 20.10.2019
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© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 окт – РИА Новости. Свердловские следователи возбудили уголовное дело после гибели двух коммунальных рабочих при обрушении грунта в Екатеринбурге, сообщает региональное управление СК РФ.
По данным ведомства, в субботу вечером в правоохранительные органы поступило сообщение, что при проведении ремонтных земляных работ на пересечении улиц Мехренцева и Краснолесья в микрорайоне Академический на двух коммунальных рабочих, 2000 и 1986 годов рождения, обрушился грунт. Впоследствии тела погибших рабочих нашли, уточнили в СУСК.
"По данному сообщению следственным отделом по Ленинскому району города Екатеринбург Следственного комитета по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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Подчеркивается, что следователи осмотрели место ЧП, принимаются меры к допросу возможных очевидцев, тела умерших направлены на судебно-медицинскую экспертизу.
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Следственный комитет РФЕкатеринбургПроисшествия
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