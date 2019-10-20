СК завел дело после гибели рабочих под завалами грунта в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 окт – РИА Новости. Свердловские следователи возбудили уголовное дело после гибели двух коммунальных рабочих при обрушении грунта в Екатеринбурге, сообщает региональное управление СК РФ.

По данным ведомства, в субботу вечером в правоохранительные органы поступило сообщение, что при проведении ремонтных земляных работ на пересечении улиц Мехренцева и Краснолесья в микрорайоне Академический на двух коммунальных рабочих, 2000 и 1986 годов рождения, обрушился грунт. Впоследствии тела погибших рабочих нашли, уточнили в СУСК.

"По данному сообщению следственным отделом по Ленинскому району города Екатеринбург Следственного комитета по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)", - говорится в сообщении.