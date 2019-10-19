Россия "не скучает" после отказа ЕС от совместных саммитов, заявил Медведев

БЕЛГРАД, 19 окт - РИА Новости. Россия не чувствует себя "наказанной" и "не скучает" после того, как ЕС отказался от механизмов сотрудничества с РФ в формате саммитов, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"Нужно выстраивать сотрудничество в абсолютно прагматическом ключе, в интересах своих стран, в интересах своих народов. Не вестись на идеологические разводки, какие-то идеологические клише, а именно развивать прагматическое сотрудничество", - сказал Медведев в ходе визита в Белград.

"Поэтому мы против деструктивного подхода и, скажем прямо, наши коллеги в Европейском союзе отказались от механизмов сотрудничества с Россией, таких как саммиты, встречи глав правительств, постоянный совет партнерства, отраслевые диалоги. Я не уверен, что от этого стало всем жить лучше. Россия уж точно не чувствует себя наказанной и не скучает о том времени, когда мы два раза в год собирались. Но у этого есть последствия", - добавил он.