Медведев призвал укреплять российско-сербское сотрудничество

БЕЛГРАД, 19 окт - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев рассчитывает на укрепление многостороннего сотрудничества России и Сербии: этому будут способствовать и субботние переговоры в Белграде, и предстоящий визит премьер-министра республики Аны Брнабич в Москву.

Ранее сообщалось, что Брнабич планирует посетить Москву 25 октября для участия в подписании соглашения о зоне свободной торговли между Сербией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

"Я хотел бы сказать, что мне приятно познакомиться с вами. И сегодняшние переговоры, и ваш достаточно скорый визит в Москву будут способствовать развитию нашего многостороннего сотрудничества", - заявил Медведев в субботу на встрече со своей коллегой из Сербии.

Он напомнил, что в последний раз был в Сербии ровно 10 лет назад - 20 октября 2009 года.

"Поэтому мне очень приятно посетить снова вашу дружественную страну, причем не просто так, а по очень хорошему поводу - 75-летию освобождения Белграда. Это наш общий праздник, с другой стороны, это хороший повод просто обменяться информацией, как развиваются наши отношения", - добавил российский премьер, поблагодарив свою визави за возможность встретиться и за прекрасную погоду в Белграде.

Со своей стороны, Брнабич поприветствовала коллегу и поблагодарила за то, что тот нашел время приехать на торжества и вместе с Сербией отпраздновать эту победу.