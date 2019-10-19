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РИА Новости

Медведев призвал укреплять российско-сербское сотрудничество

16:42 19.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк Дмитрий Медведев и премьер-министр Сербии Ана Брнабич в аэропорту имени Николы Теслы в Белграде
 Дмитрий Медведев и премьер-министр Сербии Ана Брнабич в аэропорту имени Николы Теслы в Белграде
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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БЕЛГРАД, 19 окт - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев рассчитывает на укрепление многостороннего сотрудничества России и Сербии: этому будут способствовать и субботние переговоры в Белграде, и предстоящий визит премьер-министра республики Аны Брнабич в Москву.
Ранее сообщалось, что Брнабич планирует посетить Москву 25 октября для участия в подписании соглашения о зоне свободной торговли между Сербией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).
"Я хотел бы сказать, что мне приятно познакомиться с вами. И сегодняшние переговоры, и ваш достаточно скорый визит в Москву будут способствовать развитию нашего многостороннего сотрудничества", - заявил Медведев в субботу на встрече со своей коллегой из Сербии.
Он напомнил, что в последний раз был в Сербии ровно 10 лет назад - 20 октября 2009 года.
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"Поэтому мне очень приятно посетить снова вашу дружественную страну, причем не просто так, а по очень хорошему поводу - 75-летию освобождения Белграда. Это наш общий праздник, с другой стороны, это хороший повод просто обменяться информацией, как развиваются наши отношения", - добавил российский премьер, поблагодарив свою визави за возможность встретиться и за прекрасную погоду в Белграде.
Со своей стороны, Брнабич поприветствовала коллегу и поблагодарила за то, что тот нашел время приехать на торжества и вместе с Сербией отпраздновать эту победу.
"Для нас большая честь, что в этом году нашим гостем был президент Владимир Путин (визит состоялся в середине января – Прим. ред.). И ваш визит как раз дополнительно подтверждает уровень тех отношений, которые имеются между Российской Федерацией и Сербией", - добавила она.
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Ана БрнабичДмитрий МедведевСербияРоссияПолитика
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