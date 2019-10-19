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РИА Новости

Борт санавиации вылетел из Красноярска в район, где разрушилась дамба

08:18 19.10.2019 (обновлено: 10:33 19.10.2019)
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© РИА Новости / Александр Паниотов / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи и вертолет санитарной авиации
Автомобиль скорой помощи и вертолет санитарной авиации
© РИА Новости / Александр Паниотов
Перейти в фотобанк
КРАСНОЯРСК, 19 окт - РИА Новости. Борт санавиации с бригадой специалистов вылетел из Красноярска в Курагинский район для оказания помощи пострадавшим в результате прорыва дамбы, а также для консультации врачам центральной районной больницы, сообщили РИА Новости в Минздраве края.
"Вылетел борт с бригадой специалистов. Пострадали 14 человек, из них трое тяжелых госпитализированы в реанимацию, остальные 11 осматриваются. При необходимости пострадавшие будут доставлены в Красноярск", - сказала собеседница агентства.
Вид рабочего поселка в Курагинском районе Красноярского края, где ночью была прорвана дамба
08:11РИА Новости
Разрушенная в Красноярском крае дамба не числится в Ростехнадзоре
Ранее главк МЧС по краю сообщил, что в 02.00 (мск) в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. В результате в рабочем поселке затопило два рабочих общежития временного типа. По уточненной информации краевого главка МЧС, погибли 12 человек, судьба более десяти человек остается неизвестной, четверо доставлены в больницы, еще 15 осмотрели на месте.
Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ. По предварительным данным СК, в затопленных общежитиях могло находиться до 80 человек.
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Следственный комитет РФМЧС РФПрорыв дамбы в Красноярском краеКрасноярский крайПроисшествия
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