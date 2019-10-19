Борт санавиации вылетел из Красноярска в район, где разрушилась дамба

КРАСНОЯРСК, 19 окт - РИА Новости. Борт санавиации с бригадой специалистов вылетел из Красноярска в Курагинский район для оказания помощи пострадавшим в результате прорыва дамбы, а также для консультации врачам центральной районной больницы, сообщили РИА Новости в Минздраве края.

"Вылетел борт с бригадой специалистов. Пострадали 14 человек, из них трое тяжелых госпитализированы в реанимацию, остальные 11 осматриваются. При необходимости пострадавшие будут доставлены в Красноярск", - сказала собеседница агентства.

Ранее главк МЧС по краю сообщил, что в 02.00 (мск) в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. В результате в рабочем поселке затопило два рабочих общежития временного типа. По уточненной информации краевого главка МЧС, погибли 12 человек, судьба более десяти человек остается неизвестной, четверо доставлены в больницы, еще 15 осмотрели на месте.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ. По предварительным данным СК, в затопленных общежитиях могло находиться до 80 человек.