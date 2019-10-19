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РИА Новости
Культура

В Хабаровске открываются дни российско-немецкой культуры

01:47 19.10.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкХабаровск
Хабаровск
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Хабаровск. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 19 окт - РИА Новости. Дни российско-немецкой культуры, в рамках которых пройдут показ современного немецкого кино, выставки и концерты, открываются в Хабаровске в субботу, сообщает краевое правительство.
"В краевой столице в субботу состоится открытие XXII Дней российско-немецкой культуры, они начнутся с фестиваля "Новое немецкое кино". До 27 октября пройдут также выставки, концерты, эксперты выступят с докладами о творчестве немецких классиков и проведут мастер-класс", - говорится в сообщении.
Отмечается, что фестиваль открывается в кинотеатре "Совкино" семейным фильмом "Амели в бегах". Суперзвезда немецкого кино Сандра Хюллер играет в двух фестивальных картинах "Между рядами" и "Тони Эрдманн". В кинопрограмме этого года также немецко-кенийская драма "Супа Модо" о девочке, мечтающей стать супергероем. Также будет развернута экспозиция фотографий и документов "Стена - Граница внутри Германии".
Отмечается, что в Хабаровске на площадке Дальневосточной научной библиотеки откроются еще две выставки: "Германия - страна изобретателей" и "Немецкие ученые", пройдет викторина о кулинарных предпочтениях немцев, будут зачитаны доклады о творчестве немецких писателей. В Дальневосточном художественном музее пройдет вечер фортепианной музыки, а в Хабаровском краевом колледже искусств – мастер-класс для студентов, своим опытом поделится пианист, лауреат международных конкурсов из Санкт-Петербурга Олег Вайнштейн.
Вид на город Хабаровск
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Закроются дни российско-немецкой культуры 27 октября в концертном зале Хабаровской краевой филармонии концертом дальневосточного академического симфонического оркестра при участии дирижера из Германии Боиана Виденоффа и пианиста Олега Вайнштейна.
Уточняется, что фестиваль проводится при поддержке министерства культуры Хабаровского края и Генерального консульства ФРГ в Новосибирске.
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