"Под шумок": Меладзе оправдался за парковку Maybach у запрещающего знака

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Певец Валерий Меладзе прокомментировал обвинения в нарушении правил дорожного движения.

Поводом для обвинений стало фото, которое артист опубликовал в инстаграме. На снимке он запечатлен рядом с Maybach на фоне полузатопленной колокольни Никольского собора в Калязине. Позже тверские СМИ заметили, что в этом месте висит кирпич, запрещающий проезд по ведущей к берегу дороге.

© Аккаунт Валерия Меладзе в Instagram Скриншот комментариев под постом Валерия Меладзе в Instagram © Аккаунт Валерия Меладзе в Instagram Скриншот комментариев под постом Валерия Меладзе в Instagram

Подписчики Меладзе обратили на это внимание в комментариях к публикации.

"Вообще, там кирпич висит. К реке на машине нельзя", — написала __nattalliaksh.

В ответ певец заявил, что на это место приезжают машины с прицепами, чтобы погрузить лодки.