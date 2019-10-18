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РИА Новости

"Под шумок": Меладзе оправдался за парковку Maybach у запрещающего знака

17:38 18.10.2019 (обновлено: 20:43 18.10.2019)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПевец Валерий Меладзе выступает на торжественной церемонии закрытия международного конкурса молодых исполнителей "Новая волна - 2017" в Сочи
Певец Валерий Меладзе выступает на торжественной церемонии закрытия международного конкурса молодых исполнителей Новая волна - 2017 в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Певец Валерий Меладзе прокомментировал обвинения в нарушении правил дорожного движения.
Поводом для обвинений стало фото, которое артист опубликовал в инстаграме. На снимке он запечатлен рядом с Maybach на фоне полузатопленной колокольни Никольского собора в Калязине. Позже тверские СМИ заметили, что в этом месте висит кирпич, запрещающий проезд по ведущей к берегу дороге.
© Аккаунт Валерия Меладзе в InstagramСкриншот комментариев под постом Валерия Меладзе в Instagram
Скриншот комментариев под постом Валерия Меладзе в Instagram
© Аккаунт Валерия Меладзе в Instagram
Скриншот комментариев под постом Валерия Меладзе в Instagram
Подписчики Меладзе обратили на это внимание в комментариях к публикации.
"Вообще, там кирпич висит. К реке на машине нельзя", — написала __nattalliaksh.
В ответ певец заявил, что на это место приезжают машины с прицепами, чтобы погрузить лодки.
"И мы под шумок. Только у нас не было прицепа и грузить на него нечего было", — объяснил он.
Актер Михаил Боярский
3 октября, 15:48РИА Новости
Жена Боярского прокомментировала сообщения о нарушении им правил парковки
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Шоу-бизнесВалерий МеладзеТверская областьОбщество
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