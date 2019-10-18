В Барселоне "Марш за свободу" достиг финальной точки маршрута

БАРСЕЛОНА, 18 окт – РИА Новости. Участники так называемого "Марша за свободу", отправившиеся из разных городов Каталонии в Барселону в среду, достигли финальной точки своего маршрута. Сейчас они находятся у стелы на аллее Грасия, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Колонны расположились на четырех улицах по разные стороны перекрестка. Официальных данных о том, сколько именно людей участвуют в этой акции, нет.

Участники скандируют: "Независимость!" и "Улицы всегда будут нашими!".

Пять колонн вышли в Барселону в среду – из Жироны, Вика, Берги, Тарреги, Таррагоны. По маршруту движения колонн к ним присоединялись сторонники из других городов и поселков. В колонне из Жироны прошел небольшой участок глава каталонского женералитета Ким Торра, а также другие члены его правительства.

Однако не все, кто находится в данный момент в центре Барселоны, шли три дня: многие присоединялись по пути. Так, мужчина лет шестидесяти рассказал, что вышел утром из Бадалоны, расположенной всего в десяти километрах от Барселоны. "Шли слишком медленно, я предпочитаю нормальную скорость – 5-6 километров в час", - посетовал он. Мужчина уверен, что власти Испании не смогут не заметить происходящее сейчас в автономном сообществе. "После 10 ноября (в Испании в этот день состоятся досрочные выборы в парламент – ред.), кто бы ни победил на них, будет вынужден как-то реагировать", - сказал он.

Мужчина по имени Сержи живет в Таррагоне, откуда в Барселону шла одна из колонн. Однако сам он предпочел приехать на митинг на машине. "Я работал, так что к колонне не присоединился", - говорит он. Сержи также уверен, что "новый референдум о независимости неизбежен".

Женщина лет пятидесяти живет в Барселоне и также присоединилась к акции только здесь. Требования все те же – референдум и независимость. "Но только мирным путем", - оговорилась она. Ее как жительницу Барселоны "абсолютно не устраивает, что происходит на улицах по ночам". С начала недели в каталонской столице и других городах происходят беспорядки, сотни человек пострадали, среди них более 200 представителей правопорядка.

Многие улицы из-за акций в центре Барселоны перекрыты, закрыты некоторые станции метро, движение автобусов ограничено.

Около штаб-квартиры Национальной полиции произошла потасовка между стражами правопорядка и участниками акции протеста, двое молодых людей задержаны.

Так называемый "Марш за свободу" организовали общественные организации Каталонская национальная ассамблея (КНА) и Omnium Cultural, чьи лидеры Жорди Санчес и Жорди Куишар приговорены Верховным судом к девяти годам заключения в связи с причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Акцию поддержала радикальная организация "Комитеты защиты республики".

В пятницу в Каталонии проходит всеобщая забастовка – митингующие перекрывают дороги (в том числе трассы в сторону Франции и Андорры), проводят митинги. По последним данным, перекрыты около 30 трасс. В аэропорту Барселоны отменены более 50 рейсов, транспорт ходит с увеличенными интервалами.

Митинги, перекрытия дорог, железнодорожных путей и беспорядки начались в Каталонии 14 октября после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры 12 каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения, три человека были признаны виновными в неподчинении и приговорены к штрафу.