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РИА Новости
Война в Сирии

Источник: Лаврентьев планирует быть на заседании конституционного комитета

14:37 18.10.2019
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© Sputnik / Болат Шайхинов / Перейти в фотобанкСпецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев перед началом переговоров по сирийскому урегулированию в Астане. 15 мая 2018
Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев перед началом переговоров по сирийскому урегулированию в Астане. 15 мая 2018
© Sputnik / Болат Шайхинов
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев планирует принять участие в первом заседании конституционного комитета Сирии в Женеве, сообщил РИА Новости источник в российской делегации.
В конце сентября ООН объявила о формировании конституционного комитета Сирии, призванного подготовить конституционную реформу. После объявления о победе над террористами в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, на первый план выступает политическое урегулирование. Член исполнительного органа оппозиционного Национального координационного комитета Абдулкаххар Сууд сообщил РИА Новости, что ООН разослала приглашения на первое заседание этого органа на 29-30 октября.
"Господин (спецпредставитель ООН по Сирии Гейр - ред.) Педерсен до конца еще не определился с окончательным форматом. Но мы планируем присутствовать, вылетаем в Женеву накануне", - сказал собеседник агентства.
Согласно регламенту работы комитета, малый состав комиссии будет состоять из 45 мужчин и женщин. Пятнадцать человек будут представлять правительство Сирии, 15 - оппозицию, 15 - гражданское общество. Малый орган должен готовить конституционные проекты, а большой - принимать их. Большой орган может созываться параллельно или периодически по мере продвижения работы малого органа для обсуждения и принятия предложений.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
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По данным проправительственной сирийской газеты al-Watan, делегацию властей Сирии на первом заседании конституционного комитета возглавит Амаль Язиджи, занимающая пост декана кафедры международного права университета Дамаска. По данным издания, в течение следующей недели должен быть выработан окончательный график работы комитета, а также уровень участия.
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Война в СирииГейр ПедерсенАлександр ЛаврентьевСирияООНРоссияВ мире
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