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РИА Новости
Смоленская область

ТЦ "Леруа Мерлен" в Смоленске введут в строй в III квартале будущего года

13:56 18.10.2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСтроительный гипермаркет "Леруа Мерлен"
Строительный гипермаркет Леруа Мерлен
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
СМОЛЕНСК, 18 окт – РИА Новости. Строящийся в Смоленске торговый центр "Леруа мерлен" планируется ввести в строй в третьем квартале 2020 года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации Смоленской области.
Он напомнил, что о строитепьстве торгового центра в Смоленске губернатор области Алексей Островский договорился в феврале этого года в рамках своего участия в Российском инвестиционном форуме в Сочи. Тогда же глава региона подписал соглашение с генеральным директором компании "Монолитстрой-Плюс", предусматривающее строительство ТЦ в Смоленске.
Объем вложенных инвестиций в проект составит порядка полутора миллиарда рублей. При этом открытие первого в регионе торгового центра "Леруа Мерлен" позволит создать более 150 новых рабочих мест. В гипермаркете будет представлен широкий ассортимент товаров по пяти направлениям: дом, интерьер, строительные материалы, ремонт и сад. В частности, жители региона смогут приобрести лакокрасочные материалы, обои, межкомнатные и входные двери, керамическую плитку, ламинат, паркет и паркетную доску, линолеум, сантехнику, кухонную мебель и пр.
По словам собеседника агентства, губернатор приехал на стройплощадку и ознакомился с промежуточными итогами реализации инвестпроекта.
ТРЦ Гагаринский
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"Рассчитываю, что осенью следующего года буду здесь в числе прочих смоленских покупателей", - сказал Островский на встрече с замдиректора ООО "Монолитстрой-Плюс" Сергеем Никоновым.
По информации пресс-службы областной администрации, материалы для строительства гипермаркета приобретаются исключительно в Смоленской области]. Также в регионе присутствуют производители, которые могут поставлять продукцию на продажу в магазин.
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