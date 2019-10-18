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РИА Новости

В Приморье будут судить мужчину, избившего до смерти младенца

10:24 18.10.2019
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© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкСтатуя богини правосудия (Фемида) в здании суда
Статуя богини правосудия (Фемида) в здании суда
© РИА Новости / Александр Полегенько
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ВЛАДИВОСТОК, 18 окт - РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего жителя Ханкайского района Приморья, который до смерти избил свою дочь, он обвиняется в умышленном причинении тяжелых травм, которые привели к смерти девочки, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета Аврора Римская.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - сообщила РИА Новости Аврора Римская.
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
13 июня, 13:46РИА Новости
Житель Тольятти до смерти избил двухлетнюю падчерицу
Инцидент произошел в квартире дома на улице Садовая в селе Ильинка Приморского края 10 августа 2019 года. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, нанес множество ударов руками по голове и телу своей полуторагодовалой дочери. От полученных травм ребенок скончался. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. После трагедии следователи сообщили в органы опеки и попечительства о неблагополучной семье, по результатам проверки двое других детей изъяты из семьи, решается вопрос о лишении матери родительских прав.
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