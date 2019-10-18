В Приморье будут судить мужчину, избившего до смерти младенца

ВЛАДИВОСТОК, 18 окт - РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего жителя Ханкайского района Приморья, который до смерти избил свою дочь, он обвиняется в умышленном причинении тяжелых травм, которые привели к смерти девочки, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета Аврора Римская.

Инцидент произошел в квартире дома на улице Садовая в селе Ильинка Приморского края 10 августа 2019 года. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, нанес множество ударов руками по голове и телу своей полуторагодовалой дочери. От полученных травм ребенок скончался. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. После трагедии следователи сообщили в органы опеки и попечительства о неблагополучной семье, по результатам проверки двое других детей изъяты из семьи, решается вопрос о лишении матери родительских прав.