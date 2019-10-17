В Эстонии заявили о "временном параличе" НАТО из-за ситуации в Сирии

ТАЛЛИН, 17 окт — РИА Новости. Вывод американских войск из Сирии на фоне военной операции Турции в этой стране говорит о временном параличе НАТО, считает министр внутренних дел Эстонии Март Хельме (EKRE).

"НАТО временно парализована, и для нас это представляет сложную проблему. Большие союзники маленьких стран могут быть заняты другими вещами. Дональд Трамп (президент США) в ближайшие годы сосредоточится на избирательной кампании. Это серьезные тревожные сигналы для нас", - сказал в четверг Хельме на пресс-конференции правительства.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.

Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.

Ранее Трамп подписал указ о введении режима санкций против Турции из-за ситуации на северо-востоке Сирии, где Анкара развернула наступление против союзных США курдских формирований. Трамп описал широкий круг возможных будущих санкций, включая финансовые. Пока что в списке санкций оказались министерства обороны и энергетики Турции, а также главы этих министерств и зампред правящей в Турции Партии справедливости и развития.