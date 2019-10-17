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РИА Новости
Война в Сирии

В Эстонии заявили о "временном параличе" НАТО из-за ситуации в Сирии

20:44 17.10.2019
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© AP Photo / DHA/Ugur CanТурецкие войска в районе Манбиджа, Сирия
Турецкие войска в районе Манбиджа, Сирия
© AP Photo / DHA/Ugur Can
Турецкие войска в районе Манбиджа, Сирия. Архивное фото
ТАЛЛИН, 17 окт — РИА Новости. Вывод американских войск из Сирии на фоне военной  операции Турции в этой стране говорит о временном параличе НАТО, считает министр внутренних дел Эстонии Март Хельме (EKRE).
"НАТО временно парализована, и для нас это представляет сложную проблему. Большие союзники маленьких стран могут быть заняты другими вещами.  Дональд Трамп (президент США) в ближайшие годы сосредоточится на избирательной кампании. Это серьезные тревожные сигналы для нас", - сказал в четверг Хельме на пресс-конференции правительства.
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Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.
Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
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Ранее Трамп подписал указ о введении режима санкций против Турции из-за ситуации на северо-востоке Сирии, где Анкара развернула наступление против союзных США курдских формирований. Трамп описал широкий круг возможных будущих санкций, включая финансовые. Пока что в списке санкций оказались министерства обороны и энергетики Турции, а также главы этих министерств и зампред правящей в Турции Партии справедливости и развития.
* запрещенная в России террористическая организация.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииВойна в СирииМарт ХельмеНАТОЭстонияТурцияСирияВ мире
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