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РИА Новости
Культура

Спектакль "Утиная охота" откроет фестиваль "Сезон Станиславского"

17:22 17.10.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкП/к, посвященная планам Театра на Таганке в новом 50-м сезоне
П/к, посвященная планам Театра на Таганке в новом 50-м сезоне
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Четырнадцатый Международный театральный фестиваль "Сезон Станиславского", на котором покажут работы известных режиссеров из России, Италии и Литвы, пройдет в Москве с 30 октября по 22 ноября, сообщили организаторы в четверг на пресс-конференции.
Откроет форум Театр Мастерская под руководством Григория Козлова из Санкт-Петербурга спектаклем "Утиная охота" по известной пьесе Александра Вампилова в постановке Козлова. Представление состоится на сцене Театра на Таганке 30 октября.
Постоянный участник "Сезона Станиславского" — литовский режиссер, лауреат премии Станиславского Эймунтас Някрошюс — покажет спектакль "Книга Иова", созданный по мотивам Ветхого Завета в театре Meno Fortas (Вильнюс, Литва). Представление состоится на сцене Московского театра юного зрителя седьмого ноября.
Российский Молодежный театр в этот же день представит спектакль "Проблема", поставленный художественным руководителем Алексеем Бородиным по пьесе Тома Стоппарда.
Известный итальянский режиссер-экспериментатор Ромео Кастеллуччи привозит на фестиваль спектакль по Лебединой песне D744 Франца Шуберта. Его покажут на сцене Дворца на Яузе.

"Лебединая песня" — это музыкальный спектакль по мотивам песен Франса Шуберта. В этом проекте я работал с тремя прекрасными артистами: Ален Франко (Бельгия, пианист), Керстин Авемо (Швеция, сопрано) и Валери Древиль (Франция)- прекрасная актриса, которую вы, возможно, знаете", — рассказал режиссер в видео-обращении.

Театр Наций покажет на фестивале спектакль Дмитрия Крымова "Му-му" по произведениям Ивана Тургенева. Завершит "Сезон Станиславского" Художественный театр им. Чехова постановкой Сергея Женовача "Бег" по Михаилу Булгакову.
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