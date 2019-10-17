Спектакль "Утиная охота" откроет фестиваль "Сезон Станиславского"

П/к, посвященная планам Театра на Таганке в новом 50-м сезоне

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Четырнадцатый Международный театральный фестиваль "Сезон Станиславского", на котором покажут работы известных режиссеров из России, Италии и Литвы, пройдет в Москве с 30 октября по 22 ноября, сообщили организаторы в четверг на пресс-конференции.

Откроет форум Театр Мастерская под руководством Григория Козлова из Санкт-Петербурга спектаклем "Утиная охота" по известной пьесе Александра Вампилова в постановке Козлова. Представление состоится на сцене Театра на Таганке 30 октября.

Постоянный участник "Сезона Станиславского" — литовский режиссер, лауреат премии Станиславского Эймунтас Някрошюс — покажет спектакль "Книга Иова", созданный по мотивам Ветхого Завета в театре Meno Fortas (Вильнюс, Литва). Представление состоится на сцене Московского театра юного зрителя седьмого ноября.

Российский Молодежный театр в этот же день представит спектакль "Проблема", поставленный художественным руководителем Алексеем Бородиным по пьесе Тома Стоппарда.

Известный итальянский режиссер-экспериментатор Ромео Кастеллуччи привозит на фестиваль спектакль по Лебединой песне D744 Франца Шуберта. Его покажут на сцене Дворца на Яузе.

"Лебединая песня" — это музыкальный спектакль по мотивам песен Франса Шуберта. В этом проекте я работал с тремя прекрасными артистами: Ален Франко (Бельгия, пианист), Керстин Авемо (Швеция, сопрано) и Валери Древиль (Франция)- прекрасная актриса, которую вы, возможно, знаете", — рассказал режиссер в видео-обращении.