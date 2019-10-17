Володин принял приглашение посетить Венесуэлу

"Отношения очень крепкие, очень тесные между нашими президентами, мы тоже должны работать в этом направлении", - сказал он, предложив со своей стороны "крепкую дружбу" с депутатами.

"Спасибо за приглашение, я им обязательно воспользуюсь. Мы с вами договоримся о времени, когда можно будет мне с моими коллегами посетить Венесуэлу. Нам необходимо развивать отношения и делать это по всем направлениям, в том числе формат межпарламентского сотрудничества крайне важно развивать", - ответил Володин.