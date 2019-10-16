Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-16T22:42Z
https://ria.ru/20191016/1559872425.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/151730/79/1517307954_0:0:2316:1303_1036x0_80_0_0_0f82e5b800827ea3da04d42ec0f7f4f3.jpg
РИА Новости

Госдеп заявил о готовности США возобновить переговоры с КНДР

22:42 16.10.2019
130
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости. США готовы возобновить конструктивные переговоры с КНДР, заявил помощник госсекретаря США Дэвид Стилуэлл.
"США готовы возобновить конструктивные переговоры с Северной Кореей по каждому из четырех аспектов совместного заявления в Сингапуре. Наша цель — достичь окончательной, полностью верифицируемой денуклеаризации КНДР, что обязался сделать председатель Ким (Чен Ын) в Сингапуре. Это включает трансформацию отношений США и КНДР, восстановление долговременного и стабильного мира на Корейском полуострове, полную денуклеаризацию, а также прогресс на пути возвращения останков (американских военнослужащих, погибших в Корейской войне — ред.)", - заявил Стилуэлл в показаниях конгрессу.
Пуск американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III
10 октября, 12:14РИА Новости
Северная Корея пригрозила пересмотреть меры по установлению доверия с США
Делегация КНДР во главе с Ким Мён Гилем и делегация США, возглавляемая спецпредставителем по КНДР Стивеном Биганом, на прошлой неделе проводила официальные рабочие переговоры в Стокгольме - впервые после февральского саммита в Ханое. Однако, не дожидаясь конца переговоров, северокорейские дипломаты покинули место проведения рабочей встречи, после чего посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале рабочих переговоров с США. По его словам, которые приводит агентство Рёнхап, "США явились с пустыми руками", не учтя требования КНДР, чем "отбили всякое стремление к переговорам".
221012
Обсудить 0
Государственный департамент СШАКНДРСШАВ мире
Рекомендуем
Табличка на здании Палаты представителей США в Вашингтоне
Палата представителей США приняла резолюцию против вывода войск из Сирии
РИА
Новости
Военная техника сторонников президента Йемена Абд Раббу Мансура Хади
Саудовские и суданские военные прибыли на юг Йемена, сообщает источник
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Госдеп США: дипломаты КНР теперь обязаны уведомлять об официальных визитах
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
Трамп проводит с членами конгресса встречу по Турции
Лента
новостей
Сотрудники полиции во время беспорядков, возникших в ходе акции протеста в Барселоне. 15 октября 2019
В Барселоне около совета внутренних дел Каталонии происходят столкновения
Вид на Гонконг
США призывают КНР сохранять высокую степень автономии Гонконга
Президент США Дональд Трамп
США помогут странам Центральной Америки, договорившимся с США по иммиграции
Адвокат Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани
Обвиняемые в США партнеры Джулиани предстанут перед судом 17 и 23 октября
Солдаты Сил самообороны Японии эвакуируют местных жителей во время прохождения тайфуна Хагибис. 13 октября 2019
США выразили соболезнования Японии из-за разрушительного тайфуна
Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Трамп заявил, что "Рабочая партия Курдистана" может быть опаснее ИГ*
Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Трамп не знает, как сдержать ИГ* в Сирии после вывода войск, заявил сенатор
Здание Пентагона. Архивное фото
Сенат США утвердил Барбару Барретт министром ВВС в структуре Пентагона
Курортный город Ницца
Во Франции британский турист погиб, позируя для селфи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:45Банки стали выдавать россиянам больше кредитных карт
07:40"Известия": РСПП предупредил о росте тарифов ЖКХ из-за углеродного налога
07:21В Красноярском крае задержали осужденного за убийство беглеца
07:16Ученый призвал бороться за сохранение чистоты воздуха в азиатской части РФ
07:10Сына голливудского актера застрелили после убийства матери
07:03Роспотребнадзор назвал самые полезные орехи
07:03Российские банки подключат к оказанию госуслуг, пишут "Известия"
07:01Сериал "Война миров" по-новому расскажет о пришельцах и человечестве
06:53В Алма-Ате пьяный водитель устроил ДТП с двумя погибшими
06:36Муж Милявской подал иск о разводе
06:35Ученый ответил на заявления о том, что воздух в Красноярске стал грязнее
06:22Власти Якутии задолжали местным спортсменам более 30 миллионов рублей
06:14Парад по случаю восшествия на престол императора Японии могут отложить
06:12Влияние лесных пожаров на чистоту воздуха в городах не измеряют регулярно
05:58Член кабмина Японии посетил "милитаристский" храм Ясукуни
05:50Военные из 109 стран примут участие во Всемирных военных играх в Китае
05:30Вода ушла из шести поселков, ранее подтопленных паводком в Хабаровском крае
05:11Число погибших при землетрясении на Филиппинах выросло до пяти человек
05:09Город-спутник Новый Димас появится под Дамаском через два года
04:46Китайские СМИ сообщили о планах Украины создать угрозу Черноморскому флоту
Лента новостейМолния