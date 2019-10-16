Ирландец чуть не выбросил в мусорное ведро полмиллиона евро

Мужчина и его дочь решили принять участие в розыгрыше EuroMillions. Отец спрятал лотерейный билет в кошелек и не вынимал несколько дней. Позднее он услышал от случайного человека, что самый крупный выигрыш сорвал житель Великобритании. Мужчина расстроился и хотел уже выбросить билет, раз ему не достался главный приз.