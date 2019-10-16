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РИА Новости

Ирландец чуть не выбросил в мусорное ведро полмиллиона евро

21:25 16.10.2019
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© AP Photo / John BazemoreМужчина проверяет лотерейные билеты Powerball максимальный выигрыш которой на данный момент составляет 1,5 миллиарда долларов
Мужчина проверяет лотерейные билеты Powerball максимальный выигрыш которой на данный момент составляет 1,5 миллиарда долларов
© AP Photo / John Bazemore
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Ирландец купил выигрышный лотерейный билет, но чуть не выбросил его в мусор, сообщает Dublin Live.
Мужчина и его дочь решили принять участие в розыгрыше EuroMillions. Отец спрятал лотерейный билет в кошелек и не вынимал несколько дней. Позднее он услышал от случайного человека, что самый крупный выигрыш сорвал житель Великобритании. Мужчина расстроился и хотел уже выбросить билет, раз ему не достался главный приз.
В итоге ирландец передумал и решил на всякий случай просканировать свой билет в автомате. Оказалось, что он и есть счастливчик, выигравший 500 тысяч евро.

"Я тут же позвонил жене. Она пораньше ушла с работы, и мы вместе проверили выигрышную комбинацию. Все номера, конечно же, совпали!" — рассказал он.

Счастливчик пока не определился, на что он потратит денежный приз.
Пункт продажи лотерейных билетов
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