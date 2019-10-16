Правительство Йемена не подписывало соглашение с сепаратистами

Местные жители осматривают разрушенный дом после авиаударов по селу Якла в Йемене. 29 января 2017

© AP Photo Местные жители осматривают разрушенный дом после авиаударов по селу Якла в Йемене. 29 января 2017

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Официальный представитель правительства Йемена Раджих Бади опроверг информацию о подписании соглашения с сепаратистами на юге страны, передает йеменское агентство Официальный представитель правительства Йемена Раджих Бади опроверг информацию о подписании соглашения с сепаратистами на юге страны, передает йеменское агентство САБА

Ранее источник сообщил РИА Новости, что правительство Йемена и южные сепаратисты подпишут в четверг соглашение об урегулировании. По его словам, соглашение предполагает формирование правительства национального единства, переходный совет Южного Йемена получит два министерских портфеля. Соглашение также предусматривает возвращение йеменского правительства во временную столицу Аден. Силы безопасности южнойеменских сепаратистов войдут в состав МВД Йемена, а их войска - будут интегрированы в йеменскую армию, отмечал собеседник агентства.

Бади заявил, что еще не была определена дата подписания соглашения. Он добавил, что информация в СМИ на эту тему "не верна". Представитель правительства также сообщил, что информация о черновике соглашения и его пунктах недостоверна.

В начале августа лояльные переходному совету Южного Йемена войска захватили Аден, а затем начали устанавливать контроль над другими провинциями юга, президент Йемена Абд Раббу Мансу Хади улетел в Эр-Рияд.