Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-16T19:21Z
https://ria.ru/20191016/1559867208.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/150551/46/1505514609_0:121:2109:1307_1036x0_80_0_0_7b39aa2d66cd9d6129ad5f9afe29e20b.jpg
РИА Новости

Правительство Йемена не подписывало соглашение с сепаратистами

19:21 16.10.2019
97
© AP PhotoМестные жители осматривают разрушенный дом после авиаударов по селу Якла в Йемене. 29 января 2017
Местные жители осматривают разрушенный дом после авиаударов по селу Якла в Йемене. 29 января 2017
© AP Photo
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Официальный представитель правительства Йемена Раджих Бади опроверг информацию о подписании соглашения с сепаратистами на юге страны, передает йеменское агентство САБА.
Ранее источник сообщил РИА Новости, что правительство Йемена и южные сепаратисты подпишут в четверг соглашение об урегулировании. По его словам, соглашение предполагает формирование правительства национального единства, переходный совет Южного Йемена получит два министерских портфеля. Соглашение также предусматривает возвращение йеменского правительства во временную столицу Аден. Силы безопасности южнойеменских сепаратистов войдут в состав МВД Йемена, а их войска - будут интегрированы в йеменскую армию, отмечал собеседник агентства.
Бади заявил, что еще не была определена дата подписания соглашения. Он добавил, что информация в СМИ на эту тему "не верна". Представитель правительства также сообщил, что информация о черновике соглашения и его пунктах недостоверна.
В начале августа лояльные переходному совету Южного Йемена войска захватили Аден, а затем начали устанавливать контроль над другими провинциями юга, президент Йемена Абд Раббу Мансу Хади улетел в Эр-Рияд.
Параллельно в Йемене с 2014 года идет гражданская война между правительством страны и повстанцами-хуситами.
Предприятия нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco
30 сентября, 09:52РИА Новости
Иран назвал удары по саудовским НПЗ обороной правительства Йемена
100010
Обсудить 0
ЙеменВ мире
Рекомендуем
Гуманитарный конвой Красного полумесяца в Сирии. 5 марта 2018
Красный полумесяц ОАЭ не может доставить помощь на север Йемена
РИА
Новости
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что не сомневается в сохранности ядерного оружия США в Турции
Лидер Партии зеленых Джонатан Бартли
В Лондоне задержали лидера Партии зеленых
Дым над городом Рас-аль-Айн после турецкой атаки
Страны ЕС в ООН призвали Турцию прекратить военную операцию в Сирии
Лента
новостей
Военнослужащие ВВС США на авиабазе Инджирлик, Турция
Турция не планирует закрывать для США авиабазу Инджирлик
Андрей Климов
Российский сенатор сравнил санкции с методами Гитлера
Военная техника сторонников президента Йемена Абд Раббу Мансура Хади
Саудовские и суданские военные прибыли на юг Йемена, сообщает источник
Стягивание турецкой техники к границе с Сирией
Греция опасается волны беженцев из-за операции Турции в Сирии
Здание Капитолия в Вашингтоне
Палата представителей США представила проект по санкциям против Турции
Танкер
Иранский депутат обвинил в атаке на танкер США, Израиль и Саудовскую Аравию
Переговоры в астанинском формате по Сирии. 25 апреля 2019
Россия лидирует в содействии мирному урегулированию в Сирии, заявил сенатор
Резиденция Эрдогана
В Анкаре рассказали о постоянных контактах с Россией по Сирии
Истребители ВВС США F-35A Lightning II
Трамп сообщил, что Италия купила 90 самолетов F-35
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:45Банки стали выдавать россиянам больше кредитных карт
07:40"Известия": РСПП предупредил о росте тарифов ЖКХ из-за углеродного налога
07:21В Красноярском крае задержали осужденного за убийство беглеца
07:16Ученый призвал бороться за сохранение чистоты воздуха в азиатской части РФ
07:10Сына голливудского актера застрелили после убийства матери
07:03Роспотребнадзор назвал самые полезные орехи
07:03Российские банки подключат к оказанию госуслуг, пишут "Известия"
07:01Сериал "Война миров" по-новому расскажет о пришельцах и человечестве
06:53В Алма-Ате пьяный водитель устроил ДТП с двумя погибшими
06:36Муж Милявской подал иск о разводе
06:35Ученый ответил на заявления о том, что воздух в Красноярске стал грязнее
06:22Власти Якутии задолжали местным спортсменам более 30 миллионов рублей
06:14Парад по случаю восшествия на престол императора Японии могут отложить
06:12Влияние лесных пожаров на чистоту воздуха в городах не измеряют регулярно
05:58Член кабмина Японии посетил "милитаристский" храм Ясукуни
05:50Военные из 109 стран примут участие во Всемирных военных играх в Китае
05:30Вода ушла из шести поселков, ранее подтопленных паводком в Хабаровском крае
05:11Число погибших при землетрясении на Филиппинах выросло до пяти человек
05:09Город-спутник Новый Димас появится под Дамаском через два года
04:46Китайские СМИ сообщили о планах Украины создать угрозу Черноморскому флоту
Лента новостейМолния