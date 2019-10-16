Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-16T19:02Z
https://ria.ru/20191016/1559866667.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155986/64/1559866479_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_3ba0e6c307b5c32ded5ef14acea9e50e.jpg
РИА Новости

Международный симпозиум по синестезии открылся в Москве

19:02 16.10.2019
70
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПресс-конференция на тему: "Синестезия: исследование феномена, роль в искусстве и творчестве" в МИА "Россия сегодня"
Пресс-конференция на тему: Синестезия: исследование феномена, роль в искусстве и творчестве в МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Малоизученному феномену синестезии, при котором раздражение в одной системе ощущений ведет к автоматическому отклику в другой, посвящен открывшийся в среду в российской столице международный симпозиум. Форум организован Международной ассоциацией синестетов, деятелей искусства и науки (IASAS), Московским государственным психолого-педагогическим университетом и Московской государственной консерваторией.

"Этот симпозиум – первый в России по проблематике наследственной синестезии, – отметил на пресс-коференции в МИА "Россия сегодня" руководитель исследовательской группы "Синестезия: дети и родители" при Центре междисциплинарных исследований современного детства МГППУ Антон Сидоров-Дорсо. – Сейчас внимание к этому феномену рассеяно по разным отраслям науки – генетике, нейрофизиологии, и наша задача – постараться обобщить и систематизировать накопленные данные".

"Согласно статистике британских ученых, 4% человечества в 2016 году были синестетами, причем среди людей творческих профессий их доля была гораздо выше, —сказал президент IASAS антрополог Шон Эндрю Дэй. – Известно, что синестетами были художник Василий Кандинский, изобретатель Никола Тесла, композиторы Александр Скрябин и Дюк Эллинтон. Одни синестеты видят в цвете слова и цифры, другие способны различать цветовую ауру настроения человека, третьи знают вкус каждого цвета, а некоторые видят время как кольцо или бесконечную кривую линию. Сегодня мы знаем, что это не заболевание, а нормальное состояние, просто мозг может быть очень разнообразным, и синестезия – один из вариантов его работы".
Московский международный симпозиум по синестезии продлится по 20 октября. В его рамках организованы лекции, круглые столы, аудиовизуальные концерты, экспериментальные музыкальные перформансы и мультисенсорные инсталляции. РИА Новости представляет на симпозиуме свой проект в формате дополненной реальности (AR) "Синестезия". С его помощью пользователь мобильного приложения РИА. Lab может увидеть и услышать, как "работают" некоторые виды синестезии. Приложение доступно для скачивания в App Store для iOS или Google Play для Android.
Заместитель главного редактора МИА Россия сегодня Наталья Лосева
4 октября, 17:58РИА Новости
Замглавреда "России сегодня": у иммерсивной журналистики большое будущее
МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, РИА Новости Спорт, РИА Новости Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Следите за новостями МИА "Россия сегодня" в телеграм-канале пресс-службы "Зубовский, 4".
000000
Обсудить 0
РИА НовостиНовости агентстваОбщество
Рекомендуем
Посетители около стенда МИА Россия сегодня во время фестиваля Nauka 0+
Московский фестиваль NAUKA 0+ посетили около миллиона человек
РИА
Новости
МИА Россия сегодня и министерство по делам СМИ Саудовской Аравии договорились об открытии представительства для работы собкорров в королевстве
МИА "Россия сегодня" откроет представительство в Саудовской Аравии
Марк Тишман ознакомился с VR-проектом РИА Новости Слепые в большом городе
Звезды эстрады погрузились в VR-историю "Слепые в большом городе"
Выставка финалистов фотоконкурса Русского географического общества (РГО) Самая красивая страна
Начался прием работ на 6-й фотоконкурс РГО "Самая красивая страна"
Лента
новостей
Здание МИД России
"Российскую карту" неизбежно разыграют перед выборами в США, считают в МИД
Начальник отдела гидрографической службы Северного флота капитан 1 ранга Алексей Корнис
Алексей Корнис: на карте российской Арктики появятся новые острова
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Симоньян пригласила экс-замгоссекретаря США в Россию после его слов о ней
Добыча сланцевой нефти в Колорадо, США
"Волшебную технологию будущего" в США спасут только огромные деньги
Американская газета
Исследование: в освещении событий в России на Западе отсутствует баланс
Логотип международного информационного агентства Россия сегодня
Исследование: лишь 2% материалов о России в западных СМИ позитивны
Пешеходы переходят улицу Волхонка в Москве
Конференция Sooner Than You Think: Smart Cities пройдет в Москве
Временный поверенный в делах Республики Кения в РФ г-жа Винни Мванджала
Винни Мванджала: саммит в Сочи откроет новый этап отношений России и Кении
Флаг на здании посольства США в Большом Девятинском переулке в Москве
Посольство США подтвердило снятие дипломатов с поезда в Северодвинске
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:41В Приморье спасатели освободили ребенка, застрявшего в ливневой решетке
08:37Названо число обращений россиян предпенсионного возраста о нарушении прав
08:22СМИ: Япония намерена участвовать в программе США по высадке на Луну
08:16В Новосибирске десятиклассница покончила с собой в школе, сообщил источник
08:03Четверг в Москве может стать самым теплым днем за 70 лет
07:45Банки стали выдавать россиянам больше кредитных карт
07:40Новый налог грозит ростом тарифов ЖКХ, пишут "Известия"
07:21В Красноярском крае задержали осужденного за убийство беглеца
07:16Ученый призвал бороться за сохранение чистоты воздуха в азиатской части РФ
07:10Сына голливудского актера застрелили после того, как он убил мать
07:03Роспотребнадзор назвал самые полезные орехи
07:03Российские банки подключат к оказанию госуслуг, пишут "Известия"
07:01Сериал "Война миров" по-новому расскажет о пришельцах и человечестве
06:53В Алма-Ате пьяный водитель устроил ДТП с двумя погибшими
06:36Муж Милявской подал иск о разводе
06:35Ученый ответил на заявления о том, что воздух в Красноярске стал грязнее
06:22Власти Якутии задолжали местным спортсменам более 30 миллионов рублей
06:14Парад по случаю восшествия на престол императора Японии могут отложить
06:12Влияние лесных пожаров на чистоту воздуха в городах не измеряют регулярно
05:58Член кабмина Японии посетил "милитаристский" храм Ясукуни
Лента новостейМолния