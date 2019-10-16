Международный симпозиум по синестезии открылся в Москве

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Малоизученному феномену синестезии, при котором раздражение в одной системе ощущений ведет к автоматическому отклику в другой, посвящен открывшийся в среду в российской столице международный симпозиум. Форум организован Международной ассоциацией синестетов, деятелей искусства и науки (IASAS), Московским государственным психолого-педагогическим университетом и Московской государственной консерваторией.
"Этот симпозиум – первый в России по проблематике наследственной синестезии, – отметил на пресс-коференции в МИА "Россия сегодня" руководитель исследовательской группы "Синестезия: дети и родители" при Центре междисциплинарных исследований современного детства МГППУ Антон Сидоров-Дорсо. – Сейчас внимание к этому феномену рассеяно по разным отраслям науки – генетике, нейрофизиологии, и наша задача – постараться обобщить и систематизировать накопленные данные".
"Согласно статистике британских ученых, 4% человечества в 2016 году были синестетами, причем среди людей творческих профессий их доля была гораздо выше, —сказал президент IASAS антрополог Шон Эндрю Дэй. – Известно, что синестетами были художник Василий Кандинский, изобретатель Никола Тесла, композиторы Александр Скрябин и Дюк Эллинтон. Одни синестеты видят в цвете слова и цифры, другие способны различать цветовую ауру настроения человека, третьи знают вкус каждого цвета, а некоторые видят время как кольцо или бесконечную кривую линию. Сегодня мы знаем, что это не заболевание, а нормальное состояние, просто мозг может быть очень разнообразным, и синестезия – один из вариантов его работы".
Московский международный симпозиум по синестезии продлится по 20 октября. В его рамках организованы лекции, круглые столы, аудиовизуальные концерты, экспериментальные музыкальные перформансы и мультисенсорные инсталляции. РИА Новости представляет на симпозиуме свой проект в формате дополненной реальности (AR) "Синестезия". С его помощью пользователь мобильного приложения РИА. Lab может увидеть и услышать, как "работают" некоторые виды синестезии. Приложение доступно для скачивания в App Store для iOS или Google Play для Android.
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