Путин увеличил центральный аппарат МЧС почти вдвое

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Численность сотрудников центрального аппарата МЧС России увеличена почти вдвое - до 1796 человек. Соответствующий указ президента РФ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.
"Внести... изменение, изложив абзац второй пункта 4 в следующей редакции: предельную численность работников центрального аппарата Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в количестве 1796 единиц (без персонала по охране и обслуживанию зданий)", - говорится в документе.
Ранее численность центрального аппарата МЧС России составляла 996 человек. Указ вступает в силу в день подписания, в среду.