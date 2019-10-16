Путин увеличил центральный аппарат МЧС почти вдвое

"Внести... изменение, изложив абзац второй пункта 4 в следующей редакции: предельную численность работников центрального аппарата Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в количестве 1796 единиц (без персонала по охране и обслуживанию зданий)", - говорится в документе.