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РИА Новости

Путин увеличил центральный аппарат МЧС почти вдвое

17:36 16.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Численность сотрудников центрального аппарата МЧС России увеличена почти вдвое - до 1796 человек. Соответствующий указ президента РФ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.
"Внести... изменение, изложив абзац второй пункта 4 в следующей редакции: предельную численность работников центрального аппарата Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в количестве 1796 единиц (без персонала по охране и обслуживанию зданий)", - говорится в документе.
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