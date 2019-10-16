Швейцария изменила санкции против Сирии из-за турецкой операции

ЖЕНЕВА, 16 окт - РИА Новости, Елизавета Исакова. Швейцария внесла изменения в санкции против Сирии для облегчения доступа гуманитарной помощи в страну после начала военной операции Турции, которую Берн считает нарушением международного права, говорится в заявлении Федерального Совета (правительства) Швейцарии, опубликованном на сайте ведомства.

"Федеральный совет осуждает военное вмешательство Турции в Сирию, которое рассматривает как нарушение Устава ООН и, таким образом, международного права. Совет призывает Турцию немедленно прекратить боевые действия и путем переговоров внести свой вклад в деэскалацию и поиск политического решения конфликта", - говорится в заявлении.

Согласно решению Федерального Совета Швейцарии, Берн пересмотрит санкции, введенные в отношении Сирии. В частности, изменения будут касаться облегчения финансирования гуманитарной помощи сирийским гражданам, а также взаимодействия швейцарских дипломатов с лицами, находящимися под санкциями.

"Федеральный Совет предусматривает исключения в санкционном режиме для выделения финансовых средств отдельным личностям, компаниям и организациям, находящимся под санкциями, при условии, что такие транзакции необходимы для предоставления гуманитарной помощи и поддержки населения", - отмечается в документе.

По оценкам правительства Швейцарии, в результате военной операции Турции в Сирии северо-восток страны покинули свыше 210 тысяч человек.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.