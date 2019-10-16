Кузнецова следит за ситуацией в московской школе, где издевались над детьми

"Ужасающая ситуация, особенно учитывая тот факт, что в этой школе обучаются дети с особенностями развития – порой они не могут ни ответить, ни пожаловаться на плохое отношение к себе. Сейчас по данному факту проводится проверка, работают уполномоченные органы, с детьми занимаются психологи. Но, безусловно, это не решение проблемы – дети уже пострадали, им нанесена травма, которую ребятам не так просто будет забыть", - сказала Кузнецова.