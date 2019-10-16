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РИА Новости

Кузнецова следит за ситуацией в московской школе, где издевались над детьми

16:54 16.10.2019
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© РИА Новости / Алексей КуденкоУполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Алексей Куденко
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова находится в курсе ситуации в московской коррекционной школе, где педагог издевалась над детьми, сообщили в аппарате детского омбудсмена.
Прокуратура Москвы в своем Instagram опубликовала кадры издевательств педагога над детьми в коррекционной школе столицы. Прокуратура ранее заявляла, что в ходе проверки были обнаружены новые факты применения учителем насилия к воспитаннику одной из столичных коррекционных школ, в связи с чем материалы направлены в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
"Ужасающая ситуация, особенно учитывая тот факт, что в этой школе обучаются дети с особенностями развития – порой они не могут ни ответить, ни пожаловаться на плохое отношение к себе. Сейчас по данному факту проводится проверка, работают уполномоченные органы, с детьми занимаются психологи. Но, безусловно, это не решение проблемы – дети уже пострадали, им нанесена травма, которую ребятам не так просто будет забыть", - сказала Кузнецова.
Она отметила, что для коррекционных школ особенно актуален вопрос подбора специалистов.
"Мы за то, чтобы коррекционные школы развивались, но, конечно, для таких организаций одним из самых важных должен оставаться вопрос качества подбора специалистов. Только на этом этапе можно профилактировать подобные происшествия, а не разбираться с их последствиями, когда ситуация уже вышла из-под контроля", – отметила детский омбудсмен.
Как сообщили в аппарате детского омбудсмена, в настоящее время в отношении педагога, допустившего жестокое отношение с детьми, возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).
школа
Вчера, 12:36РИА Новости
Опубликовано видео издевательств над детьми педагогом в московской школе
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