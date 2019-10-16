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РИА Новости
Союзное государство

Посол России открыл православную книжную выставку в Минске

16:52 16.10.2019 (обновлено: 17:55 16.10.2019)
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© РИА Новости / Илья ПиталевДмитрий Мезенцев
Дмитрий Мезенцев
© РИА Новости / Илья Питалев
МИНСК, 16 окт - РИА Новости. Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев принял участие в открытии православной выставки-форума "Радость Слова", которая продлится до 17 октября в Минске, передает корреспондент РИА Новости.
Проведение выставки-форума "Радость Слова" благословил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Она проходит в Минске впервые, организована при поддержке посольства России в Белоруссии. В церемонии открытия также приняли участие патриарший экзарх всея Белоруссии, митрополит Минский и Заславский Павел, митрополит Калужский и Боровский Климент, который является председателем издательского совета Русской православной церкви, а также представители других конфессий на территории Белоруссии, ученые, деятели культуры и общественные деятели.
Мезенцев отметил важную роль церкви в жизни современного общества, подчеркнув, что без нее строительство надежного, стабильного и безопасного общества вряд ли возможно. Он сообщил, что на выставке представлено большое количество новых книг, написанных как православными просветителями, так и светскими авторами. "Важно, чтобы эти книги дошли до читателя... Это особенно важно и для молодых людей. Для тех, кто выбрал путь к богу и на чьих плечах ответственность за души и спокойствие тысяч прихожан тех храмов, где они будут служить. Для тех, кому уготован светский путь, кому принадлежит право укреплять отношения России и Беларуси... и через 20-25 лет взять ответственность за свои страны и систему отношений в регионе", - подчеркнул дипломат.
Он напомнил, что недавно в Белоруссии прошли дни духовной культуры России, реакция людей на них была "очень добрая". "В том числе не забыли поразмышлять о роли двух государственных языков (в Белоруссии государственными языками являются белорусский и русский - ред.)", - отметил Мезенцев.
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Посол подчеркнул, что важно понимать, что общность тех, кто говорит на русском и белорусском языках, зиждется на "единстве веры, единстве оценок сложного и все более усложняющегося мира, на единстве подходов к нынешнему дню и совместному будущему". Он напомнил, что в декабре белорусы и россияне будут "отмечать 20-летие союзного договора, имеющего огромный потенциал для (развития - ред.) экономических связей, гуманитарных, духовных, культурных (между странами - ред.)".
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Союзное государстворелигияДмитрий МезенцевПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьБелоруссияРоссияВ мире
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