В ГД поручили разобраться с приватизацией компании по производству протезов

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду поддержала проект протокольного поручения комитету по безопасности и противодействию коррупции изучить ситуацию вокруг приватизации одного из предприятий по производству протезов и технических средств реабилитации на предмет исполнения антикоррупционного законодательства.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн (ЕР) во время выступления на пленарном заседании во вторник, 15 октября, выразил несогласие со схемой приватизации крупнейшего в России предприятия по производству протезов и технических средств реабилитации ФГУП "Московское протезно-ортопедическое предприятие Минтруда России" ("МосПроп") и попросил Госдуму поручить комитету детально разобраться в этой ситуации.

"Мы провели консультации с комитетом по безопасности, и в этой связи концовка данного протокольного поручения предлагается в следующей редакции: "В связи с изложенным прошу поручить комитету Госдумы по безопасности и противодействию коррупции изучить ситуацию с готовящейся приватизацией протезно-ортопедической индустрии, в том числе на предмет исполнения антикоррупционного законодательства. Полученную информацию довести до сведения депутатов Госдумы", - заявил Хинштейн на пленарном заседании в среду.

Глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что в такой редакции поддерживает протокол поручения. Также глава комитета ГД по контролю и регламенту Ольга Савастьянова добавила, что в новой формулировке документ поддерживается комитетом .