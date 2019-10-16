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РИА Новости

В ГД поручили разобраться с приватизацией компании по производству протезов

16:51 16.10.2019
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CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы РФ / В здании Государственной Думы РФ
В здании Государственной Думы РФ
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы РФ /
В здании Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду поддержала проект протокольного поручения комитету по безопасности и противодействию коррупции изучить ситуацию вокруг приватизации одного из предприятий по производству протезов и технических средств реабилитации на предмет исполнения антикоррупционного законодательства.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн (ЕР) во время выступления на пленарном заседании во вторник, 15 октября, выразил несогласие со схемой приватизации крупнейшего в России предприятия по производству протезов и технических средств реабилитации ФГУП "Московское протезно-ортопедическое предприятие Минтруда России" ("МосПроп") и попросил Госдуму поручить комитету детально разобраться в этой ситуации.
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"Мы провели консультации с комитетом по безопасности, и в этой связи концовка данного протокольного поручения предлагается в следующей редакции: "В связи с изложенным прошу поручить комитету Госдумы по безопасности и противодействию коррупции изучить ситуацию с готовящейся приватизацией протезно-ортопедической индустрии, в том числе на предмет исполнения антикоррупционного законодательства. Полученную информацию довести до сведения депутатов Госдумы", - заявил Хинштейн на пленарном заседании в среду.
Глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что в такой редакции поддерживает протокол поручения. Также глава комитета ГД по контролю и регламенту Ольга Савастьянова добавила, что в новой формулировке документ поддерживается комитетом .
В изначальной редакции протокольного поручения предлагалось поручить комитету "провести проверку законности, обоснованности готовящейся приватизации протезно-ортопедической отрасли".
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Госдума РФАлександр ХинштейнРоссияОбщество
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