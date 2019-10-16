Хабаровский край ждет помощи в восстановлении инфраструктуры после паводка

НОВО-ОГАРЕВО, 16 окт - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на совещании по ликвидации последствий наводнений в Сибири и на Дальнем Востоке заявил, что региону нужна помочь с восстановлением дорог и инфраструктуры.

Предварительный ущерб от паводка в Хабаровском крае составляет около 2 миллиардов рублей, в регионе объявлен режим ЧС. Как сообщил в понедельник представитель регионального Гидрометцентра, на реке Амур в Хабаровском крае закончился паводок категории опасного явления, река возвращается к норме.

"Готовность котельных 98,9%. Полагаем, что проблем для прохождения отопительного сезона у нас нет. Единственное, что мы ждем помощь по автомобильным дорогам и по инфраструктуре. А так, всё остальное в основном находится под контролем, ежедневно мониторится. Особых проблем сегодня не видим", - сказал губернатор.

Он отметил, что есть проблема с детским садом в Комсомольске на Амуре, потому что уровень воды в реке Амур высокий, "и за счет грунтовых вод вода попадает в подвал".