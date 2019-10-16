Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-16T16:50Z
https://ria.ru/20191016/1559860430.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155758/99/1557589947_0:0:865:486_1036x0_80_0_0_98a49c5c89890200dd49e8d6eba270e2.jpg
РИА Новости

Хабаровский край ждет помощи в восстановлении инфраструктуры после паводка

16:50 16.10.2019
62
© ГУ МЧС по Хабаровскому краюЛиквидация последствий циклона в Хабаровском крае. 17 августа 2019
Ликвидация последствий циклона в Хабаровском крае. 17 августа 2019
© ГУ МЧС по Хабаровскому краю
НОВО-ОГАРЕВО, 16 окт - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на совещании по ликвидации последствий наводнений в Сибири и на Дальнем Востоке заявил, что региону нужна помочь с восстановлением дорог и инфраструктуры.
Предварительный ущерб от паводка в Хабаровском крае составляет около 2 миллиардов рублей, в регионе объявлен режим ЧС. Как сообщил в понедельник представитель регионального Гидрометцентра, на реке Амур в Хабаровском крае закончился паводок категории опасного явления, река возвращается к норме.
"Готовность котельных 98,9%. Полагаем, что проблем для прохождения отопительного сезона у нас нет. Единственное, что мы ждем помощь по автомобильным дорогам и по инфраструктуре. А так, всё остальное в основном находится под контролем, ежедневно мониторится. Особых проблем сегодня не видим", - сказал губернатор.
Он отметил, что есть проблема с детским садом в Комсомольске на Амуре, потому что уровень воды в реке Амур высокий, "и за счет грунтовых вод вода попадает в подвал".
"Поэтому как только снижается уровень Амура, насосами снижаем уровень воды в подвале. По всем остальным объектам: приступили к дератизации и дезинфекции, проводим просушку", - сказал Фургал.
Паводок в Комсомольске-на-Амуре
14 октября, 04:00РИА Новости
На Амуре в Хабаровском крае закончился паводок категории опасного явления
020200
Обсудить 0
Дальний ВостокХабаровский крайОбщество
Рекомендуем
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи с председателем Федерации независимых профсоюзов РФ Михаилом Шмаковым. 13 сентября 2019
Медведев призвал увеличить число контрактов полного жизненного цикла
РИА
Новости
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Госдеп США предупреждает о новой гонке вооружений на Ближнем Востоке
Затопленные жилые дома в Иркутской области
Сбербанк реструктуризировал кредиты пострадавших от паводка в Приангарье
Виды Греции. Салоники
СМИ: греческая церковь оказалась в ситуации хаоса из-за признания ПЦУ
Лента
новостей
В здании Государственной Думы РФ
В ГД поручили разобраться с приватизацией компании по производству протезов
Президент РФ Владимир Путин
В России усилили наказание за незаконную добычу животных из Красной книги
Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев
Восстановление Забайкалья после пожаров завершится к ноябрю, заявил Трутнев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание о ходе реализации национального проекта Безопасные и качественные автомобильные дороги
Медведев раскритиковал губернаторов за слабую работу по "дорожному" проекту
Музейный проект Коломенская пастила в Коломне
Российская пастила привела канадскую фотомодель в замешательство
Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко
В развитие Приангарья инвестируют порядка 16 млрд рублей, заявил Мутко
Во время практических занятий в автошколе
В ГИБДД рассказали, как правильно выбрать автошколу
В Хабаровском крае медведь напал на рыбаков и загнал их на деревья
В Хабаровском крае медведь напал на рыбаков и загнал их на деревья
Инспектор ГИБДД
В Иркутске столкнулись троллейбус и маршрутка
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:03Четверг в Москве может стать самым теплым днем за 70 лет
07:45Банки стали выдавать россиянам больше кредитных карт
07:40"Известия": РСПП предупредил о росте тарифов ЖКХ из-за углеродного налога
07:21В Красноярском крае задержали осужденного за убийство беглеца
07:16Ученый призвал бороться за сохранение чистоты воздуха в азиатской части РФ
07:10Сына голливудского актера застрелили после того, как он убил мать
07:03Роспотребнадзор назвал самые полезные орехи
07:03Российские банки подключат к оказанию госуслуг, пишут "Известия"
07:01Сериал "Война миров" по-новому расскажет о пришельцах и человечестве
06:53В Алма-Ате пьяный водитель устроил ДТП с двумя погибшими
06:36Муж Милявской подал иск о разводе
06:35Ученый ответил на заявления о том, что воздух в Красноярске стал грязнее
06:22Власти Якутии задолжали местным спортсменам более 30 миллионов рублей
06:14Парад по случаю восшествия на престол императора Японии могут отложить
06:12Влияние лесных пожаров на чистоту воздуха в городах не измеряют регулярно
05:58Член кабмина Японии посетил "милитаристский" храм Ясукуни
05:50Военные из 109 стран примут участие во Всемирных военных играх в Китае
05:30Вода ушла из шести поселков, ранее подтопленных паводком в Хабаровском крае
05:11Число погибших при землетрясении на Филиппинах выросло до пяти человек
05:09Город-спутник Новый Димас появится под Дамаском через два года
Лента новостейМолния