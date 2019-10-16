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РИА Новости

Глава СПЧ прокомментировал идею омбудсмена для верующих

16:45 16.10.2019
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член Временной комиссии Михаил Федотов
Председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член Временной комиссии Михаил Федотов
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов считает, что при создании института уполномоченного по защите прав граждан на свободу вероисповедания может возникнуть конфликт интересов.
Ранее член Совета Владимир Ряховский предложил создать институт уполномоченного по защите прав граждан на свободу вероисповедания. В среду СПЧ проводит заседание с Советом по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ, в ходе которого обсуждаются актуальные проблемы реализации свободы совести.
"Вы предлагаете учредить пост уполномоченного по реализации свободы совести. Вам не кажется, что здесь неминуемо возникает конфликт интересов? У каждого есть свои убеждения. Один христианин, другой мусульманин, третий неверующий. Кто должен быть уполномоченным по защите религиозных свобод? Исповедующий все религии? Не знаю такого", - сказал Федотов на заседании.
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