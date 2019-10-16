В ДНР сообщили об обстреле Горловки украинскими силовиками

ДОНЕЦК 16 окт - РИА Новости. Украинские силовики в среду обстреляли подконтрольную самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловку, пострадала женщина, сообщил журналистам исполняющий обязанности главы администрации города Иван Приходько.
"Никитовский район, улица Пустельникова 55. В 14.20 (совпадает с мск - ред.) в результате обстрела в доме выбито окно. Поверхностные ранения получила мирная жительница, 1958 года рождения", - сказал Приходько.
Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта проживало около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.