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РИА Новости

Путин призвал неформально подойти к помощи пострадавшим от паводка

15:54 16.10.2019 (обновлено: 15:55 16.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время поздравления тружеников агропромышленного комплекса с профессиональным праздником
Президент РФ Владимир Путин во время поздравления тружеников агропромышленного комплекса с профессиональным праздником
© РИА Новости / Алексей Никольский
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НОВО-ОГАРЕВО, 16 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал чиновников подойти к вопросам решения проблем пострадавших от паводка людей неформально, посмотреть, чем можно им помочь.
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Президент в среду проводит совещание по ликвидации последствий наводнений в Сибири и на Дальнем Востоке. Он отметил, что во время его последнего приезда в Иркутскую область 2 сентября поступило 171 обращение от пострадавших из-за стихии граждан, которые затем были переданы в работу профильному вице-премьеру Виталию Мутко и губернатору региона Сергею Левченко. По словам президента, в результате по большинству были приняты положительные решения, однако более 40 обращений ещё остаются на рассмотрении, а почти по трём десяткам жалоб в положительном решении было отказано.
"Я когда говорил о том, что нужно подходить неформально, вот что имел ввиду: конечно, возможны обращения от людей, которые, может быть, в рамках принятых решений и действующего закона не имеют права на поддержку и помощь в связи с подтоплением, но они бы не обращались к нам, если бы у них было все, как в народе говорят, "в шоколаде". Это значит, что у людей есть проблемы", - заявил Путин.
"И если уж они до нас добрались с этими бумагами, обращениями, я вас прошу подойти к этому неформально, а отработать это так, как это положено в таких структурах государственных, которые с душой относятся к людям; не в рамках принятых решений по этому стихийному бедствию, а за этими рамками. Просто посмотреть, что можно сделать, и сделать это", - подчеркнул глава государства.
Он попросил своего полномочного представителя в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло, принимающего участие в совещании, взять эти вопросы на контроль и отдельно доложить ему впоследствии о том, как идёт работа по тем обращениям, в удовлетворении которых гражданам изначально было отказано.
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