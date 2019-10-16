Путин призвал неформально подойти к помощи пострадавшим от паводка

НОВО-ОГАРЕВО, 16 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал чиновников подойти к вопросам решения проблем пострадавших от паводка людей неформально, посмотреть, чем можно им помочь.

Президент в среду проводит совещание по ликвидации последствий наводнений в Сибири и на Дальнем Востоке. Он отметил, что во время его последнего приезда в Иркутскую область 2 сентября поступило 171 обращение от пострадавших из-за стихии граждан, которые затем были переданы в работу профильному вице-премьеру Виталию Мутко и губернатору региона Сергею Левченко. По словам президента, в результате по большинству были приняты положительные решения, однако более 40 обращений ещё остаются на рассмотрении, а почти по трём десяткам жалоб в положительном решении было отказано.

"Я когда говорил о том, что нужно подходить неформально, вот что имел ввиду: конечно, возможны обращения от людей, которые, может быть, в рамках принятых решений и действующего закона не имеют права на поддержку и помощь в связи с подтоплением, но они бы не обращались к нам, если бы у них было все, как в народе говорят, "в шоколаде". Это значит, что у людей есть проблемы", - заявил Путин.

"И если уж они до нас добрались с этими бумагами, обращениями, я вас прошу подойти к этому неформально, а отработать это так, как это положено в таких структурах государственных, которые с душой относятся к людям; не в рамках принятых решений по этому стихийному бедствию, а за этими рамками. Просто посмотреть, что можно сделать, и сделать это", - подчеркнул глава государства.