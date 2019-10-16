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РИА Новости
РИА Наука

Эксперт оценила возраст саркофагов, найденных в Египте

15:28 16.10.2019 (обновлено: 16:42 16.10.2019)
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© Фото : Ministry of Antiquities in EgyptОбнаруженные при раскопках в древнем городе Луксоре деревянные саркофаги
Обнаруженные при раскопках в древнем городе Луксоре деревянные саркофаги
© Фото : Ministry of Antiquities in Egypt
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Специалист по египтологии Ольга Томашевич в комментарии "Звезде" назвала примерный возраст саркофагов, обнаруженных при раскопках в древнем городе Луксоре.
По мнению эксперта, захоронение похоже на жреческое погребение, совершенное примерно в VII веке до нашей эры.
Ранее археологи обнаружили в некрополе Асасиф на юге египетского города Луксор более 20 хорошо сохранившихся деревянных саркофагов.
В министерстве по делам древностей Египта назвали находку одним из наиболее важных открытий за последние годы.
© Фото : Ministry of Antiquities in EgyptОбнаруженные при раскопках в древнем городе Луксоре деревянные саркофаги
Обнаруженные при раскопках в древнем городе Луксоре деревянные саркофаги
© Фото : Ministry of Antiquities in Egypt
Обнаруженные при раскопках в древнем городе Луксоре деревянные саркофаги
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