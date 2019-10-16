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РИА Новости
Омская область

В Омске пройдет международный форум "Инносиб-2019"

14:28 16.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОмск
Омск
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Омск. Архивное фото
ОМСК, 16 окт – РИА Новости. Международный форум в сфере социального предпринимательства "Инносиб-2019" состоится в Омске 17-19 октября и соберет более тысячи участников, сообщает в среду облправительство.
"Социальные предприниматели представят возможности своего участия в реализации приоритетных национальных проектов и решении государственных задач… Ожидается, что в работе форума примут участие более 1 тысячи человек – представители органов власти всех уровней, социальные предприниматели, лидеры общественных организаций, инвесторы, гости из 20 российских регионов и 10 зарубежных стран", - говорится в сообщении.
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По данным организаторов, в первый день форума мастер-классы российских и иностранных экспертов посетят более 300 человек. В тот же день будут организованы пресс-туры для региональных и районных СМИ на объекты социального предпринимательства в Омске и поселке Красный Яр Любинского района.
В деловой программе второго дня "Инносиба" 18 октября – работа интерактивных площадок и выставки проектов омских социальных предпринимателей, панельные дискуссии и круглые столы, посвященные организации работы с общественностью на местах, созданию инфраструктуры для поддержки социального предпринимательства и гражданских инициатив, реализации нацпроектов в сферах экономического развития, образования и здравоохранения.
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"В специально выделенных "кейс-зонах" омские социальные предприниматели смогут представить свои наработки опытным экспертам и получить от них советы по продвижению полезных инициатив. После обеда начнется работа проектных лабораторий с участием социальных предпринимателей и ведущих специалистов, которые выработают рекомендации по использованию потенциала гражданской активности для эффективной реализации национальных проектов и федеральных программ", - сообщают власти. В последний день форума для гостей будут организованы встречи с омскими предпринимателями, которые представят наиболее успешные и социально значимые проекты.
Омская область – признанный лидер России по эффективности механизмов поддержки субъектов социального предпринимательства, обеспечению доступа негосударственных поставщиков к предоставлению услуг в социальной сфере. На территории региона работает более 2,5 тысячи социально ориентированных предприятий. Международный форум "Инносиб" проводится в Омске уже в девятый раз.
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