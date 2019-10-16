В Омске пройдет международный форум "Инносиб-2019"

"В специально выделенных "кейс-зонах" омские социальные предприниматели смогут представить свои наработки опытным экспертам и получить от них советы по продвижению полезных инициатив. После обеда начнется работа проектных лабораторий с участием социальных предпринимателей и ведущих специалистов, которые выработают рекомендации по использованию потенциала гражданской активности для эффективной реализации национальных проектов и федеральных программ", - сообщают власти. В последний день форума для гостей будут организованы встречи с омскими предпринимателями, которые представят наиболее успешные и социально значимые проекты.