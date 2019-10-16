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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

В Пекине откроется форум Ассоциации ректоров транспортных вузов КНР и РФ

14:22 16.10.2019
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© Fotolia / SeanPavonePhotoГород Пекин
Город Пекин
© Fotolia / SeanPavonePhoto
МОСКВА, 16 окт - Проект "Россия-Китай: главное". Шестой форум Ассоциации ректоров транспортных вузов Китая и России откроется в четверг, 17 октября, в Пекине в Доме народных собраний.
В работе форума примут участие ректоры свыше 60 ведущих транспортных вузов Китая и России. Форум организован Китайским народным обществом дружбы с зарубежными странами, Пекинским объединенным университетом и другими учреждениями, он продлится до 19 октября.
В этом году отмечается 70-летие образования КНР и установления китайско-российских дипотношений, поэтому тема форума сформулирована как "совместное продвижение в новую эпоху, формирование единого сообщества". На форуме участники обсудят широкий круг вопросов: развитие образования и транспорта, продвижение китайско-российского интеграционного сотрудничества в сферах транспортных коммуникаций, в частности городского рельсового транспорта и высокоскоростных железных дорог.
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По словам председателя форума, ректора Пекинского объединенного университета профессора Ли Вэя, нынешний форум характеризуется высоким уровнем организации, широким охватом обсуждаемых тем, высокой представительностью среди вузов и влиятельностью, что окажет содействие развитию профильных дисциплин, специальностей и научных исследований пекинских вузов. Ректоры вузов опубликуют "Пекинскую декларацию", идейным направлением которой станет реализация инициативы "Один пояс и один путь" как двигатель социально-экономического развития вовлеченных стран-участниц.
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Россия-Китай: ГлавноеКитай
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