В Пекине откроется форум Ассоциации ректоров транспортных вузов КНР и РФ

МОСКВА, 16 окт - " Проект "Россия-Китай: главное . Шестой форум Ассоциации ректоров транспортных вузов Китая и России откроется в четверг, 17 октября, в Пекине в Доме народных собраний.

В работе форума примут участие ректоры свыше 60 ведущих транспортных вузов Китая и России. Форум организован Китайским народным обществом дружбы с зарубежными странами, Пекинским объединенным университетом и другими учреждениями, он продлится до 19 октября.

В этом году отмечается 70-летие образования КНР и установления китайско-российских дипотношений, поэтому тема форума сформулирована как "совместное продвижение в новую эпоху, формирование единого сообщества". На форуме участники обсудят широкий круг вопросов: развитие образования и транспорта, продвижение китайско-российского интеграционного сотрудничества в сферах транспортных коммуникаций, в частности городского рельсового транспорта и высокоскоростных железных дорог.