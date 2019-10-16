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РИА Новости

В Волгограде дело полицейского-взяточника помогло поймать беглого грабителя

13:39 16.10.2019
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 16 окт – РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела волгоградца Сергея Шаталова, скрывавшегося шесть лет от следствия за границей после похищения человека, с которого он требовал 20 миллионов рублей, сообщает в среду Следственный комитет РФ.
По данным следствия, в 2013 году Шаталов и двое его знакомых решили ограбить мужчину, который находился в федеральном розыске за хищение крупной суммы. Они рассчитывали, что человек в бегах не будет сообщать о преступлении в полицию. Шаталов с подельниками в камуфляжной форме ворвались в квартиру, избили его и похитили 750 тысяч рублей, 80 тысяч евро, золотые часы и украшения, документы и ключи от дорогих автомобилей и мотоцикла, а также комплекты зимних автошин.
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Затем, по информации ведомства, грабители отвезли мужчину на дачу в Советском районе Волгограда, которую сняли заранее, и неделю пытали, приковав к стене наручниками. Похитители требовали еще 20 миллионов рублей. Их жертве "чудом удалось сбежать", отмечает СК. К тому времени о его пропаже друзья сообщили в полицию.
Похищенный тоже обратился с заявлением в полицию, но столкнулся там с коррумпированным участковым, который вымогал деньги как с потерпевшего, чтобы заняться расследованием (за 900 тысяч рублей), так и с одного из похитителей, откупившегося за 500 тысяч, сообщает СК. Преступная деятельность участкового была раскрыта службой собственной безопасности ГУ МВД по региону и УФСБ, позже он был приговорен к 5 годам колонии.
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В ходе расследования дела участкового выяснились детали похищения мужчины. По информации СК, двое причастных были привлечены к ответственности и получили по 8,5 лет колонии, но Шаталов скрылся и шесть лет "скитался по разным странам, побывав почти на всех континентах Земного шара", пока весной 2019 года не был задержан в Португалии и экстрадирован в Волгоград.
"В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении СК.
Отмечается, что 38-летний Шаталов обвиняется по статьям "Разбой", "Похищение человека" и "Вымогательство".
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