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РИА Новости

Госдума поддержала законопроект по контролю за работой региональных властей

13:27 16.10.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, регламентирующий контроль качества исполнения полномочий региональными органами власти.
Цель законопроекта – системно и четко регламентировать порядок контроля за эффективностью и качеством исполнения органами государственной власти субъектов Федерации переданных федеральных полномочий.
Депутаты Государственной Думы РФ на пленарном заседании.
Вчера, 11:27РИА Новости
В комитете Госдумы поддержали законопроект об увеличении МРОТ в 2020 году
Законопроектом предлагается дополнить состав прав федеральных органов исполнительной власти (ФОИВов) и их руководителей по контролю за осуществлением переданных полномочий, а также исключить некоторые из них, которые не соответствуют концептуальным положениям законодательства, а также скорректировать положения законодательства в сфере переданных полномочий, содержащих неактуальные указания.
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