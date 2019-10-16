Госдума поддержала законопроект по контролю за работой региональных властей

В комитете Госдумы поддержали законопроект об увеличении МРОТ в 2020 году

В комитете Госдумы поддержали законопроект об увеличении МРОТ в 2020 году

Законопроектом предлагается дополнить состав прав федеральных органов исполнительной власти (ФОИВов) и их руководителей по контролю за осуществлением переданных полномочий, а также исключить некоторые из них, которые не соответствуют концептуальным положениям законодательства, а также скорректировать положения законодательства в сфере переданных полномочий, содержащих неактуальные указания.