Госдума поддержала законопроект по контролю за работой региональных властей

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, регламентирующий контроль качества исполнения полномочий региональными органами власти.
Цель законопроекта – системно и четко регламентировать порядок контроля за эффективностью и качеством исполнения органами государственной власти субъектов Федерации переданных федеральных полномочий.
Законопроектом предлагается дополнить состав прав федеральных органов исполнительной власти (ФОИВов) и их руководителей по контролю за осуществлением переданных полномочий, а также исключить некоторые из них, которые не соответствуют концептуальным положениям законодательства, а также скорректировать положения законодательства в сфере переданных полномочий, содержащих неактуальные указания.