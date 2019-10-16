Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-16T13:24Z
https://ria.ru/20191016/1559848535.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155844/72/1558447296_0:125:2145:1332_1036x0_80_0_0_7d16839755dff4e6143b068162df92a7.jpg
РИА Новости

Памфилова рассказала, когда подведут итоги работы избиркомов в регионах

13:24 16.10.2019
76
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Серьезные итоги работы избиркомов в прошедшую кампанию будут подведены на всероссийском совещании с председателями региональных избиркомов в декабре, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Заседание Совета председателей избирательных комиссий субъектов Российской Федерации состоялось 11 октября. На нем, по словам Памфиловой, "был интенсивный мозговой штурм, обсуждали горячую повестку дня".
"Серьезные подводить итоги и заниматься разбором полетов мы будем в декабре, когда соберём всех 85 председателей наших субъектовых комиссий ... Будем детально обсуждать, что удалось, что не удалось за прошедший период, и конечно, как всегда, нам некогда расслабляться, это у некоторых такой стереотип, что мы от выборов до выборов, у нас выборы каждую неделю идут, будем формировать повестку дня на двадцатый год и на те стратегические перспективы и разработки, которыми мы сейчас занимаемся", - сказала Памфилова.
Она также призвала формулировать и присылать в ЦИК конкретные предложения по существующим проблемным вопросам.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
Вчера, 12:43РИА Новости
В ЦИК пока не получили предложений экспертов по изменению законодательства
000000
Обсудить 1
ЦИКЭлла ПамфиловаРоссияПолитика
Рекомендуем
школа
Опубликовано видео издевательств над детьми педагогом в московской школе
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин на церемонии официальной встречи во время визита в ОАЭ
Путин в четверг посетит ВГИК
Город Пекин
В Пекине откроется форум Ассоциации ректоров транспортных вузов КНР и РФ
Якутия
Студенты из Китая обучатся спортивному мастерству в СВФУ в Якутии
Лента
новостей
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
В ЦИК пока не получили предложений экспертов по изменению законодательства
Элла Памфилова
Памфилова в ноябре возьмет отпуск для реабилитации после травмы плеча
Вход в здание министерства образования и науки РФ
Минобрнауки ответило на критику со стороны члена Конституционного суда
Секретарь московского отделения Единой России Андрей Метельский
Метельский заявил, что вопрос о его дальнейшей судьбе в ЕР решится в ноябре
Здание Государственной Думы РФ
Госдума поддержала законопроект по контролю за работой региональных властей
Предварительные итоги единого дня голосования
Российская делегация посетит выборы в Белоруссии, заявили в ЦИК
Студенты во время лекции в МГУ
МВД подготовило проект об упрощенном получении гражданства для студентов
Вид на город Грозный. Архивное фото
В школах Чечни начнут изучать китайский язык
Мужчина у здания Басманного суда в Москве
Фигурант дела о беспорядках в Москве Емельянов не признал вину
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:16В Новосибирске десятиклассница покончила с собой в школе, сообщил источник
08:03Четверг в Москве может стать самым теплым днем за 70 лет
07:45Банки стали выдавать россиянам больше кредитных карт
07:40"Известия": РСПП предупредил о росте тарифов ЖКХ из-за углеродного налога
07:21В Красноярском крае задержали осужденного за убийство беглеца
07:16Ученый призвал бороться за сохранение чистоты воздуха в азиатской части РФ
07:10Сына голливудского актера застрелили после того, как он убил мать
07:03Роспотребнадзор назвал самые полезные орехи
07:03Российские банки подключат к оказанию госуслуг, пишут "Известия"
07:01Сериал "Война миров" по-новому расскажет о пришельцах и человечестве
06:53В Алма-Ате пьяный водитель устроил ДТП с двумя погибшими
06:36Муж Милявской подал иск о разводе
06:35Ученый ответил на заявления о том, что воздух в Красноярске стал грязнее
06:22Власти Якутии задолжали местным спортсменам более 30 миллионов рублей
06:14Парад по случаю восшествия на престол императора Японии могут отложить
06:12Влияние лесных пожаров на чистоту воздуха в городах не измеряют регулярно
05:58Член кабмина Японии посетил "милитаристский" храм Ясукуни
05:50Военные из 109 стран примут участие во Всемирных военных играх в Китае
05:30Вода ушла из шести поселков, ранее подтопленных паводком в Хабаровском крае
05:11Число погибших при землетрясении на Филиппинах выросло до пяти человек
Лента новостейМолния