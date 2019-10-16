Памфилова рассказала, когда подведут итоги работы избиркомов в регионах

"Серьезные подводить итоги и заниматься разбором полетов мы будем в декабре, когда соберём всех 85 председателей наших субъектовых комиссий ... Будем детально обсуждать, что удалось, что не удалось за прошедший период, и конечно, как всегда, нам некогда расслабляться, это у некоторых такой стереотип, что мы от выборов до выборов, у нас выборы каждую неделю идут, будем формировать повестку дня на двадцатый год и на те стратегические перспективы и разработки, которыми мы сейчас занимаемся", - сказала Памфилова.