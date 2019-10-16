Памфилова рассказала, когда подведут итоги работы избиркомов в регионах

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Серьезные итоги работы избиркомов в прошедшую кампанию будут подведены на всероссийском совещании с председателями региональных избиркомов в декабре, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Заседание Совета председателей избирательных комиссий субъектов Российской Федерации состоялось 11 октября. На нем, по словам Памфиловой, "был интенсивный мозговой штурм, обсуждали горячую повестку дня".
"Серьезные подводить итоги и заниматься разбором полетов мы будем в декабре, когда соберём всех 85 председателей наших субъектовых комиссий ... Будем детально обсуждать, что удалось, что не удалось за прошедший период, и конечно, как всегда, нам некогда расслабляться, это у некоторых такой стереотип, что мы от выборов до выборов, у нас выборы каждую неделю идут, будем формировать повестку дня на двадцатый год и на те стратегические перспективы и разработки, которыми мы сейчас занимаемся", - сказала Памфилова.
Она также призвала формулировать и присылать в ЦИК конкретные предложения по существующим проблемным вопросам.