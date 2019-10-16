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РИА Новости

Жительницу Уфы будут судить за истязание родных и приемных детей

13:13 16.10.2019
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© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
УФА, 16 окт – РИА Новости. В суд направлено уголовное дело против 47-летней уфимки Элины Сомовой, которая в течение 9 лет истязала двух родных и двух приемных детей, ограничивая им пищу, запрещая мясные продукты и обливая холодным душем, сообщили в прокуратуре Башкирии.
"Прокуратура Кировского района Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летней Элины Сомовой по статьям "истязание" и "ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних", которое будет направлено в районный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, с 2009 по 2018 годы мать четверых детей, в том числе двух приемных, "причиняла им физические и психические страдания". "Она неоднократно избивала детей, ударяла их головы об стол и стены, обливала контрастным душем, оставляла в холодное время года на балконе без верхней одежды, ограничивала их в еде, запрещала есть мясные продукты", - утверждает прокуратура.
"В настоящее время родные дети женщины проживают с отцом, приемные сыновья изъяты органами опеки и попечительства и переданы под временную опеку матери обвиняемой. Прокуратура в судебном порядке оспаривает решения об усыновлении приемных детей и их передаче под временную опеку матери обвиняемой", - сообщает надзорный орган.
Сомова не признает своей вины, отметили в прокуратуре.
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