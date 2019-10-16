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РИА Новости

В Башкирии после аварии на заводе "Полиэф" проверили состояние водоемов

12:41 16.10.2019
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПредприятие ОАО "Полиэф" компании "Сибур-ПЭТФ" в г.Благовещенске (Республика Башкортостан)
Предприятие ОАО Полиэф компании Сибур-ПЭТФ в г.Благовещенске (Республика Башкортостан)
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Предприятие ОАО "Полиэф" компании "Сибур-ПЭТФ" в г.Благовещенске (Республика Башкортостан). Архивное фото
УФА, 16 окт - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора Башкирии обнаружили превышение ПДК загрязняющих веществ в водоёмах около завода "Полиэф", где из-за аварии произошел розлив сточных вод, сообщили в ведомстве.
Девятого октября на АО "Полиэф" в башкирском Благовещенске обрушилась стена резервуара со сточными водами и часть грязной жидкости разлилась на территории предприятия. По данным комитета Башкирии по ЧС, в результате аварии вылилось 8 тысяч кубических метров промышленных стоков на площадку предприятия и прилегающую территорию.
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По данным управления Роспотребнадзора, специалисты ведут постоянный мониторинг воды водных объектов, питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения города Благовещенска, Уфы после аварии на АО "Полиэф". Отобрано 14 проб воды на реках Кызмышла, Уфимка, Изяк, Белая, Потеха и Большой Изяк, 6 проб почвы на территории промышленной площадки предприятия и за ее границей, 11 проб воды централизованных систем водоснабжения (Северного Ковшового водозабора, водоразборные колонки Благовещенска).

"По результатам лабораторных исследований все пробы питьевой воды соответствуют требованиям СанПиН. По результатам исследований проб воды водоемов из 14 проб 4 пробы не соответствуют нормам. В воде рек Изяк и Уфимка обнаружено незначительное превышение по рядку показателей", - говорится в сообщении управления Роспотребнадзора республики.

Отмечается, что отобранные пробы почвы находятся на исследовании.
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