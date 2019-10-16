МИД предупредил россиян о транспортных ограничениях в Испании и Франции

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Российский МИД предупредил соотечественников о перекрытии дорог в испанской Севилье 17 октября из-за протестных акций таксистов, а также перебоях в работе транспортных сетей в Париже.

"Испания – 17 октября с 10:00 до 13:00 по местному времени (с 11.00 до 14.00 мск) в центре города Севилья запланированы протестные акции таксистов; возможны манифестации; перекрытие дорог; повышенный спрос на альтернативные виды транспорта", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter

Во Франции 17 октября анонсирована общенациональная забастовка сотрудников энергетических компаний, в связи с чем в Париже возможны демонстрации, не исключены перебои в энергоснабжении и работе транспортных сетей, сообщило министерство.

В тот же день манифестации ожидаются в столице и крупных городах Колумбии в связи с изменениями в трудовом кодексе и пенсионной реформой, возможны локальные ограничения движения транспорта.