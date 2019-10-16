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РИА Новости

МИД предупредил россиян о транспортных ограничениях в Испании и Франции

12:40 16.10.2019 (обновлено: 13:05 16.10.2019)
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© РИА Новости / Елена ШестернинаЗабастовка таксистов в Мадриде
Забастовка таксистов в Мадриде
© РИА Новости / Елена Шестернина
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Российский МИД предупредил соотечественников о перекрытии дорог в испанской Севилье 17 октября из-за протестных акций таксистов, а также перебоях в работе транспортных сетей в Париже.
"Испания – 17 октября с 10:00 до 13:00 по местному времени (с 11.00 до 14.00 мск) в центре города Севилья запланированы протестные акции таксистов; возможны манифестации; перекрытие дорог; повышенный спрос на альтернативные виды транспорта", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter.
Во Франции 17 октября анонсирована общенациональная забастовка сотрудников энергетических компаний, в связи с чем в Париже возможны демонстрации, не исключены перебои в энергоснабжении и работе транспортных сетей, сообщило министерство.
В тот же день манифестации ожидаются в столице и крупных городах Колумбии в связи с изменениями в трудовом кодексе и пенсионной реформой, возможны локальные ограничения движения транспорта.
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Также в МИД РФ предупредили о намеченных на 22-23 октября в Токио официальных мероприятиях, приуроченных к церемонии вступления на престол нового императора, в связи с чем будут введены повышенные меры безопасности, возможно перекрытие дорог и ограничения в работе метро.
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