Законы о выборах могут обсудить в Администрации президента в ноябре

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Рабочая группа при Администрации президента по совершенствованию избирательного законодательства может рассмотреть предложения ЦИК в конце ноября, сказала председатель ЦИК Элла Памфилова журналистам.

"Я надеюсь, в любом случае, что с учётом разного рода обстоятельств, что скорее всего рабочая группа будет их рассматривать к концу ноября, все наши предложения. До конца года обязательно они будут рассмотрены", - сказала Памфилова.

Она добавила, что предложения касаются процедуры сбора и проверки подписей в поддержку кандидатов, муниципального фильтра, наблюдательского сообщества и системы избирательных комиссий муниципальных образований.