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РИА Новости

Законы о выборах могут обсудить в Администрации президента в ноябре

12:33 16.10.2019
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© РИА Новости / Александр Уткин / Перейти в фотобанкЗдание администрации президента России на Старой площади в Москве
Здание администрации президента России на Старой площади в Москве
© РИА Новости / Александр Уткин
Перейти в фотобанк
Здание администрации президента России на Старой площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Рабочая группа при Администрации президента по совершенствованию избирательного законодательства может рассмотреть предложения ЦИК в конце ноября, сказала председатель ЦИК Элла Памфилова журналистам.
"Я надеюсь, в любом случае, что с учётом разного рода обстоятельств, что скорее всего рабочая группа будет их рассматривать к концу ноября, все наши предложения. До конца года обязательно они будут рассмотрены", - сказала Памфилова.
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Она добавила, что предложения касаются процедуры сбора и проверки подписей в поддержку кандидатов, муниципального фильтра, наблюдательского сообщества и системы избирательных комиссий муниципальных образований.
"По крайней мере, это тот минимум, который мы предполагаем довести до ума. Я не говорю, что отвергается все остальное. По мере возможности, по мере готовности наших законодателей слышать, понять и ответить на вызов общества", - сказала Памфилова.
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
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