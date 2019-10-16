Законы о выборах могут обсудить в Администрации президента в ноябре

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Рабочая группа при Администрации президента по совершенствованию избирательного законодательства может рассмотреть предложения ЦИК в конце ноября, сказала председатель ЦИК Элла Памфилова журналистам.
"Я надеюсь, в любом случае, что с учётом разного рода обстоятельств, что скорее всего рабочая группа будет их рассматривать к концу ноября, все наши предложения. До конца года обязательно они будут рассмотрены", - сказала Памфилова.
Она добавила, что предложения касаются процедуры сбора и проверки подписей в поддержку кандидатов, муниципального фильтра, наблюдательского сообщества и системы избирательных комиссий муниципальных образований.
"По крайней мере, это тот минимум, который мы предполагаем довести до ума. Я не говорю, что отвергается все остальное. По мере возможности, по мере готовности наших законодателей слышать, понять и ответить на вызов общества", - сказала Памфилова.