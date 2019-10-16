В ДНР ожидают прибытия колонны МЧС России с гуманитарной помощью в четверг

ДОНЕЦК, 16 окт - РИА Новости. Очередная колонна МЧС России с гуманитарной помощью прибудет в Донецк в четверг, она доставит детские продуктовые наборы, сообщили в среду в пресс-службе МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"Семнадцатого октября в ДНР прибывает 87-й по счету гуманитарный конвой от МЧС Российской Федерации. По предварительным данным, в состав гуманитарного конвоя войдут продуктовые наборы для детей до 1 года и от года до трех лет", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС ДНР.
Первый гуманитарный конвой МЧС РФ отправился в Донбасс из Москвы 12 августа 2014 года. За пять лет, по данным МЧС ДНР, в республику доставлено более 43 тысяч тонн медикаментов, стройматериалов, продуктов, детского питания.
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