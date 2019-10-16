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РИА Новости

Во Франции оштрафовали экоактивистов, воровавших из мэрий портреты Макрона

12:20 16.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент Франции Эммануэль Макрон . Архивное фото
ПАРИЖ, 16 окт - РИА Новости. Восемь активистов, нелегально снимавших со стен мэрий парижских округов портреты президента страны Эммануэля Макрона, приговорили к штрафам в размере 500 евро с каждого, сообщает портал France Info.
Решение о штрафах в среду вынес суд Парижа. Возраст осужденных - от 23 до 36 лет, ранее они никогда не привлекались к административной и уголовной ответственности. Они признали, что в период с 21 по 28 февраля вынесли из мэрий 3, 4 и 5 округов французской столицы портреты Макрона в рамках национальной кампании Décrochons Macron, инициатором которой стало экологическое движение ANV COP21.
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В течение нескольких месяцев активисты, в нарушение законов, выносили из мэрий французских городов и коммун портреты главы государства. Им удалось собрать 128 официальных изображений президента, ранее висевших на стенах госучреждений. В конце августа люди с украденными портретами прошли маршем по городу Байонне по соседству с Биаррицем, где в то время проходил саммит "большой семерки".
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Эммануэль МакронФранцияВ мире
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