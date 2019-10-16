Во Франции оштрафовали экоактивистов, воровавших из мэрий портреты Макрона

Решение о штрафах в среду вынес суд Парижа. Возраст осужденных - от 23 до 36 лет, ранее они никогда не привлекались к административной и уголовной ответственности. Они признали, что в период с 21 по 28 февраля вынесли из мэрий 3, 4 и 5 округов французской столицы портреты Макрона в рамках национальной кампании Décrochons Macron, инициатором которой стало экологическое движение ANV COP21.