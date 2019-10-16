Число отравившихся в иркутской столовой возросло до 19

ИРКУТСК, 16 окт – РИА Новости. Количество госпитализированных после отравления в столовой Иркутска увеличилось до 19 человек, сообщил РИА Новости представитель министерства здравоохранения региона.
Ранее в Иркутске сотрудники Роспотребнадзора начали эпидпроверку по факту отравления студентов Байкальского госуниверситета в местной столовой. В понедельник в инфекционную больницу после посещения столовой по улице Горького, 15 были госпитализированы 7 человек, во вторник из число увеличилось до 14.
"На сегодня в больнице находятся 19 человек в состоянии средней степени тяжести. У пациентов, чьи анализы уже прошли исследование, выявлена сальмонелла", - сообщил собеседник агентства.
На сайте Управления Роспотребнадзора по Иркутской области сообщается, что после обследования пищеблока столовой выявлены нарушения при хранении скоропортящихся продуктов, дезинфекционного режима, не созданы условия для личной гигиены персонала.
С 15 октября столовая закрыта по инициативе собственника.