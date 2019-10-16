Число отравившихся в иркутской столовой возросло до 19

ИРКУТСК, 16 окт – РИА Новости. Количество госпитализированных после отравления в столовой Иркутска увеличилось до 19 человек, сообщил РИА Новости представитель министерства здравоохранения региона.

Ранее в Иркутске сотрудники Роспотребнадзора начали эпидпроверку по факту отравления студентов Байкальского госуниверситета в местной столовой. В понедельник в инфекционную больницу после посещения столовой по улице Горького, 15 были госпитализированы 7 человек, во вторник из число увеличилось до 14.