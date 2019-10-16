Московский метрополитен не обсуждал вопрос зональной оплаты проезда

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Вопрос ввода зональной оплаты проезда в Московском метрополитене не обсуждался, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель начальника ГУП "Московский метрополитен" по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.
"Зоны в метро мы, честно сказать, даже не обсуждали", - заявил Латыпов в подкасте РИА Новости "Как вы это делаете".
Однако он напомнил, что в МЦД оплата проезда будет по зонам, так как МЦД выходит далеко от основной системы метро.
"Будет зона центральная, будет дальше зона пригород, в которой чуть-чуть дороже будет стоить проезд и есть зона дальняя – это все вообще зоны за пределами МЦД", - пояснил замначальника.