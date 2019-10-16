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РИА Новости
Война в Сирии

Лавров призвал к ответственности страны, дающие гражданство боевикам

11:20 16.10.2019
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© POOL / Перейти в фотобанкСергей Лавров
Сергей Лавров
© POOL
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Сергей Лавров. Архивное фото
СОЧИ, 16 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что европейские страны всеми правдами и неправдами в последнее время отказывались забирать себе своих граждан, воевавших в рядах международных террористов в Сирии.
"Считаем, что страны, которые предоставляют гражданство будущим террористам, должны нести за них ответственность", - сказал Лавров в среду в Сочи на открытии восемнадцатого совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов государств-партнеров ФСБ.
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Война в СирииСергей ЛавровМИД РФФСБ РФСирияРоссияВ мире
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