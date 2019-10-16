Лавров призвал к ответственности страны, дающие гражданство боевикам

СОЧИ, 16 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что европейские страны всеми правдами и неправдами в последнее время отказывались забирать себе своих граждан, воевавших в рядах международных террористов в Сирии.
"Считаем, что страны, которые предоставляют гражданство будущим террористам, должны нести за них ответственность", - сказал Лавров в среду в Сочи на открытии восемнадцатого совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов государств-партнеров ФСБ.