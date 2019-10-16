Сенат Мексики одобрил реформу, позволяющую отозвать мандат президента

МЕХИКО, 16 окт - РИА Новости. Сенаторы Мексики проголосовали во вторник за проведение конституционной реформы, которая позволит гражданам отозвать мандат президента страны или губернаторов посредством референдума по истечении половины срока.

"98 голосами за, 22 против при 1 воздержавшемся принято заключение о конституционных реформах в вопросе проведения референдумов и отзыва мандата", - сообщила пресс-служба сената в Twitter.

Проект реформы, которая теперь должна быть рассмотрена нижней палатой парламента, предполагает одну возможность для проведения общенародного голосования в ходе шестилетнего срока службы президентов и губернаторов.