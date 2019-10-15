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РИА Новости

ФАС проверит операторов связи в Крыму на предмет картельного сговора

14:00 15.10.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкТабличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России
Табличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ЯЛТА, 15 окт - РИА Новости. ФАС России проверит причины снижения качества услуг передачи данных в отношении абонентов мобильной связи в Крыму со стороны местных операторов, в том числе на возможный картельный сговор, сказал журналистам в Ялте глава ФАС России Игорь Артемьев.
Абоненты, использующие роуминговые сим-карты в Крыму на прошедшей неделе отметили резкое падение скорости в передаче данных, сообщили СМИ. В министерстве информации и связи региона в ходе совещания в понедельник с представителями крымских операторов связи сообщили, что нагрузка на сеть крымских операторов связи на 20% превысила пиковые значения туристического сезона. Этим операторы объяснили временное ограничение на потребление трафика, сказано в сообщении министерства информации и связи региона.
"Если так, как Вы рассказываете, есть признаки нарушений - могут признаки картеля, других злоупотреблений и нарушений закона о конкуренции. Мы сейчас будем заниматься этим делом", - сказал Артемьев журналистам.
Он добавил, что однажды аналогичная ситуация уже была зафиксирована в Крыму. Артемьев сказал, что ведомство обладает возможностью контроля для отслеживания подобного рода нарушений, используя в частности мощности Роскомнадзора.
Андрей Цариковский
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"Если эта история ничему не научила крымских мобильных операторов, … то они будут наказаны… Если случайность и пик уже прошел, то они должны вернуть обратно скорость трафика. Если это сбой технический - бывает, нужно выяснить причины сбоя, что случиться могло не в пиковый сезон - не в июле, а в сентябре, октябре. Я буду подозрительно на это смотреть", - добавил Артемьев.
На полуострове работают четыре оператора связи: "К-Телеком" (использует бренд WinMobile), "КТК Телеком" (бренд "Волна мобайл"), "Крымтелеком" и "Севтелекомсвязь". Операторы большой четверки мобильной связи работают в Крыму, используя технический роуминг, предоставляемый местными операторами.
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ФАСРоскомнадзорИгорь АртемьевКрымРоссияЭкономика
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