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РИА Новости

В Сочи вынесли приговор мошенникам, похитившим земли санатория МВД

10:19 15.10.2019
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© Fotolia / CorgarashuПравосудие. Архивное фото
Правосудие. Архивное фото
© Fotolia / Corgarashu
КРАСНОДАР, 15 окт - РИА Новости. Суд в Сочи признал четырех человек виновными в мошенничестве, из-за чего были похищены 1,7 тысячи квадратных метров земель санатория министерства внутренних дел, сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.
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"Установлено, что с октября 2015 года по сентябрь 2017 года подсудимые, решив завладеть частью земельного участка, принадлежащего санаторию "Салют" МВД России, предоставили в регистрационные органы сфальсифицированные документы, а также техническую документацию, что позволило оформить в собственность одного из участников преступления земельный участок площадью свыше 1,7 тысячи квадратных метров, принадлежащий санаторию", - говорится в сообщении.
По данным суда, мошенники нанесли ущерб в 11,6 миллиона рублей.
Отмечается, что двое подсудимых получили реальные сроки - три и четыре года исправительной колонии общего режима. Ещё двум дали условный срок. В отношении пятого фигуранта дело выделено в отдельное производство, так как он не пришел в суд, находясь под подпиской о невыезде и будучи предупрежденным о надлежащем поведении. Он объявлен в розыск.
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