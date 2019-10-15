В Сочи вынесли приговор мошенникам, похитившим земли санатория МВД

КРАСНОДАР, 15 окт - РИА Новости. Суд в Сочи признал четырех человек виновными в мошенничестве, из-за чего были похищены 1,7 тысячи квадратных метров земель санатория министерства внутренних дел, сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.

"Установлено, что с октября 2015 года по сентябрь 2017 года подсудимые, решив завладеть частью земельного участка, принадлежащего санаторию "Салют" МВД России, предоставили в регистрационные органы сфальсифицированные документы, а также техническую документацию, что позволило оформить в собственность одного из участников преступления земельный участок площадью свыше 1,7 тысячи квадратных метров, принадлежащий санаторию", - говорится в сообщении.

По данным суда, мошенники нанесли ущерб в 11,6 миллиона рублей.