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РИА Новости

Рогозин оценил перспективы сотрудничества с Эр-Риядом в космонавтике

21:53 14.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГенеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
ЭР-РИЯД, 14 окт - РИА Новости. Соглашение России и Саудовской Аравии в области пилотируемой космонавтики позволит странам выйти на новый уровень сотрудничества в этой сфере, считает глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Ранее в ходе визита президента России Владимира Путина в Эр-Рияд "Роскосмос" и Саудовская Аравия подписали соглашение о сотрудничестве в области пилотируемой космонавтики и глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС.
Рогозин напомнил, что в конце декабря 2018 года в Саудовской Аравии было создано космическое агентство.
"В феврале мы сюда приехали, это была первая делегация, которая приехала с ними устанавливать официальные отношения, обсуждали много вопросов: и возможность создания рабочего места для саудовского экипажа, и, естественно, как первый шаг - полет саудовского космонавта", - рассказал журналистам глава госкорпорации.
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По его словам, также обсуждались вопросы, связанные с организацией сотрудничества в плане пусковых услуг, использования Байконура в интересах Саудовской Аравии, создание космического аппарата в их интересах и многое другое.
"Я думаю, что через год отношения будут совершенно другими и как минимум будут на уровне того, что у нас сложилось с ОАЭ", - выразил уверенность Рогозин.
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ГЛОНАСС (система навигации)Космос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий РогозинСаудовская АравияРоссия
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