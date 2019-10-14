Рогозин оценил перспективы сотрудничества с Эр-Риядом в космонавтике

ЭР-РИЯД, 14 окт - РИА Новости. Соглашение России и Саудовской Аравии в области пилотируемой космонавтики позволит странам выйти на новый уровень сотрудничества в этой сфере, считает глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Ранее в ходе визита президента России Владимира Путина в Эр-Рияд "Роскосмос" и Саудовская Аравия подписали соглашение о сотрудничестве в области пилотируемой космонавтики и глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС.

Рогозин напомнил, что в конце декабря 2018 года в Саудовской Аравии было создано космическое агентство.

"В феврале мы сюда приехали, это была первая делегация, которая приехала с ними устанавливать официальные отношения, обсуждали много вопросов: и возможность создания рабочего места для саудовского экипажа, и, естественно, как первый шаг - полет саудовского космонавта", - рассказал журналистам глава госкорпорации.

По его словам, также обсуждались вопросы, связанные с организацией сотрудничества в плане пусковых услуг, использования Байконура в интересах Саудовской Аравии, создание космического аппарата в их интересах и многое другое.