Грузовой Ил-76 аварийно сел в аэропорту в Екатеринбурге, сообщил источник

Самолет ИЛ-76МД-90А во время тренировочного полета участников перед Международным авиационно-космическим салоном "МАКС-2013" в Жуковском

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 окт – РИА Новости, Ольга Ерачина. Грузовой самолет Ил-76 в понедельник совершил аварийную посадку в екатеринбургском аэропорту "Кольцово", в результате инцидента никто не пострадал, сообщил РИА Новости источник в авиационных службах региона.

"Это аварийная посадка", - сказал собеседник агентства, уточнив, что инцидент произошел из-за срабатывания датчика невыхода шасси.

Источник добавил, что самолет направлялся в Екатеринбург, пострадавших нет.

В пресс-службе аэропорта "Кольцово" РИА Новости сообщили, что инцидент произошел в 17.20 (15.20 мск).

"Грузовой самолет Ил-76 в 17.20 благополучно приземлился в аэропорту "Кольцово". Аэропорт работает без ограничений на прием и отправку воздушных судов", - сказали в пресс-службе.