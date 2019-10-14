Грузовой Ил-76 аварийно сел в аэропорту в Екатеринбурге, сообщил источник

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 окт – РИА Новости, Ольга Ерачина. Грузовой самолет Ил-76 в понедельник совершил аварийную посадку в екатеринбургском аэропорту "Кольцово", в результате инцидента никто не пострадал, сообщил РИА Новости источник в авиационных службах региона.
"Это аварийная посадка", - сказал собеседник агентства, уточнив, что инцидент произошел из-за срабатывания датчика невыхода шасси.
Источник добавил, что самолет направлялся в Екатеринбург, пострадавших нет.
В пресс-службе аэропорта "Кольцово" РИА Новости сообщили, что инцидент произошел в 17.20 (15.20 мск).
"Грузовой самолет Ил-76 в 17.20 благополучно приземлился в аэропорту "Кольцово". Аэропорт работает без ограничений на прием и отправку воздушных судов", - сказали в пресс-службе.
На прошлой неделе военно-транспортный Ан-12 аварийно приземлился в Екатеринбурге. На его борту было 20 человек, никто не пострадал. По предварительным данным, инцидент произошел из-за невыхода шасси. Из-за ЧП аэропорт "Кольцово" временно прекратил принимать и отправлять рейсы.