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РИА Новости

Грузовой Ил-76 аварийно сел в аэропорту в Екатеринбурге, сообщил источник

16:30 14.10.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСамолет ИЛ-76МД-90А во время тренировочного полета участников перед Международным авиационно-космическим салоном "МАКС-2013" в Жуковском
Самолет ИЛ-76МД-90А во время тренировочного полета участников перед Международным авиационно-космическим салоном МАКС-2013 в Жуковском
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 окт – РИА Новости, Ольга Ерачина. Грузовой самолет Ил-76 в понедельник совершил аварийную посадку в екатеринбургском аэропорту "Кольцово", в результате инцидента никто не пострадал, сообщил РИА Новости источник в авиационных службах региона.
"Это аварийная посадка", - сказал собеседник агентства, уточнив, что инцидент произошел из-за срабатывания датчика невыхода шасси.
Источник добавил, что самолет направлялся в Екатеринбург, пострадавших нет.
В пресс-службе аэропорта "Кольцово" РИА Новости сообщили, что инцидент произошел в 17.20 (15.20 мск).
"Грузовой самолет Ил-76 в 17.20 благополучно приземлился в аэропорту "Кольцово". Аэропорт работает без ограничений на прием и отправку воздушных судов", - сказали в пресс-службе.
Аварийная посадка самолета Ан-12 в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге
10 октября, 12:05Радио Sputnik
Появилось видео с места аварийной посадки Ан-12 в Екатеринбурге
На прошлой неделе военно-транспортный Ан-12 аварийно приземлился в Екатеринбурге. На его борту было 20 человек, никто не пострадал. По предварительным данным, инцидент произошел из-за невыхода шасси. Из-за ЧП аэропорт "Кольцово" временно прекратил принимать и отправлять рейсы.
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Ил-76КольцовоЕкатеринбургПроисшествия
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