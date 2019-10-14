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РИА Новости

Круглый стол о развитии потенциала Курильских островов и Дальнего Востока

16:28 14.10.2019 (обновлено: 17:51 14.10.2019)
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16 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Как сделать Дальний Восток популярным?".
Участники:
- сенатор, председатель Совета по вопросам Дальнего Востока и Байкальского региона при Совете Федерации Анатолий ШИРОКОВ;
- журналист, шеф-редактор Sputnik Латвия Валентин РОЖЕНЦОВ;
- журналист, шеф-редактор BaltNews Андрей СТАРИКОВ.

Информационным агентством Sputnik подготовлен спецпроект "Наивные путешественники: На краю света". Три недели журналисты путешествовали по Курилам. Перспективы этого уникального региона огромны. Немало сделано для его развития, но основной объем работ впереди. Островам не хватает узнаваемости. Туристический потенциал, программы по переселению и трудоустройству, возможности для бизнеса – те конкурентные преимущества островов, о которых следует рассказывать.
Как привлечь туристов, квалифицированную рабочую силу, инвестиции и бизнес? Как добиться, чтобы о возможностях Дальнего Востока и Курильских островов знали в России и за ее пределами?

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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