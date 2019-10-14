Права 256 обманутых дольщиков Подмосковья восстановлены на минувшей неделе

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Права 256 обманутых дольщиков Московской области были восстановлены с 7 по 13 октября, сообщила РИА Недвижимость министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

"На прошлой неделе с 7 по 13 октября 2019 года в Подмосковье было введено в эксплуатацию 9 жилых объектов. Среди которых были обеспечены права 256 граждан-участников долевого строительства. В ближайшее время они получат ключи", - сказала Федотова.

По ее словам в жилом комплексе Одинцовского городского округа поселка Лесной Городок, были обеспечены права 101 гражданина, которые ждали ключи с 2016 года и 77 граждан домов №41 и 43 ЖК "Изумрудная долина" в деревне Солманово, которые ожидали ключи с 2013 года. В Ленинском городском округе и в городе Видное было выдано разрешение на ввод в эксплуатацию 4 корпуса ЖК "Березовая роща", обеспечены права 78 дольщиков.