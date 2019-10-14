Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-14T15:43Z
https://ria.ru/20191014/1559768855.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/149926/49/1499264951_0:371:2982:2048_1036x0_80_0_0_e317bc10942f914b3f258f86d57fb78f.jpg
РИА Новости

В БДИПЧ заметили националистическую риторику перед выборами в Польше

15:43 14.10.2019
145
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкДворцовая площадь в Варшаве
Дворцовая площадь в Варшаве
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Дворцовая площадь в Варшаве. Архивное фото
ВАРШАВА, 14 окт – РИА Новости. Националистическая и гомофобная риторика присутствовала во время предвыборной кампании в Польше, заявил глава наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ Ян Петерсен на пресс-конференции в понедельник в Варшаве.
В воскресенье в Польше прошли очередные парламентские выборы. Польские граждане избрали 460 депутатов сейма (нижняя палата парламента) и 100 членов сената (верхняя палата парламента). В соответствии с данными после обработки 99,49% бюллетеней правящая партия "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского набирает 43,76% голосов на выборах в сейм и самостоятельно сформирует правительство.
Сейм Польши в Варшаве
Вчера, 15:05РИА Новости
Более 99% бюллетеней обработано на выборах в Польше, лидирует PiS
Петерсен отметил, что во время предвыборной агитации наблюдался "высокий уровень политической поляризации".
"Фиксировалась риторика националистической и гомофобной направленности", - добавил он.
"Это вызывает обеспокоенность в демократическом обществе", - заключил представитель БДИПЧ.
Вид на Свентокшиский мост через реку Висла в Варшаве
Вчера, 15:29РИА Новости
БДИПЧ: правящая партия Польши имела преимущества в предвыборной кампании
320131
Обсудить 0
Бюро по демократическим институтам и правам человекаПольшаВаршаваВ мире
Рекомендуем
Акция Бессмертный полк
Активисты МГЕР ждут извинений от властей Эстонии
РИА
Новости
Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука
Митрополит УПЦ назвал предательством решение Элладской церкви по Украине
Председатель правящей консервативной партии Право и справедливость Ярослав Качиньский
Партия "Право и справедливость" Качиньского теряет большинство в сенате
Флаг ЕС у здания представительства Европейского Союза в Москве
ЕС подготовит санкции против Турции из-за буровых работ на шельфе Кипра
Лента
новостей
Вид на Свентокшиский мост через реку Висла в Варшаве
БДИПЧ: правящая партия Польши имела преимущества в предвыборной кампании
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время командно-штабных учениях НАТО–Грузия в Крцаниси
Столтенберг: НАТО не хочет начинать новую гонку вооружений с Россией
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко: Россия поддержит решение Украины восстановить авиасообщение
Американская газета
Исследование: в освещении событий в России на Западе отсутствует баланс
Эр-Рияд
Стало известно, чем угощали российскую делегацию на приеме в Эр-Рияде
Председатель правящей консервативной партии Право и справедливость Ярослав Качиньский
"Право и справедливость" Качиньского выиграла парламентские выборы в Польше
Британские полицейские
СМИ: осужденного за массовое изнасилование детей британца убили в тюрьме
Бойцы поддерживаемой Турцией сирийской вооруженной оппозиции празднуют взятие города Телль-Абъяд.
Генсек НАТО рассказал о рисках военной операции Турции в Сирии
Празднование Дня независимости Украины
Жителей ДНР поздравили с Днем защитника Украины, запустив флаг в Донецк
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:35Опубликовано видео задержания подозреваемых в избиении жителя Красноярска
05:19Посольство Мексики в Эквадоре предоставило убежище шести оппозиционерам
05:05Глава центра реабилитации в Сирии рассказала о детях, пострадавших от войны
05:01Девочка получила ушибы при обрушении в пятиэтажке в Приморье
04:50В Красноярске выяснят, почему подозреваемых в избиении не задержали сразу
04:35Экс-офицеру, застрелившему женщину в ее доме в Техасе, предъявили обвинения
04:31Президент Эквадора отозвал указ, приведший к протестам в стране
04:13Неизвестный унес из галереи Сан-Франциско гравюру Сальвадора Дали
04:07Делегацию украинской диаспоры из США и Канады пригласили в Крым
03:45Сбербанк с 2020 года начнет продавать кофе в отделениях
03:39Число погибших при протестах в Эквадоре достигло восьми человек
03:38Пелоси заявила, что санкции Трампа против Турции недостаточны
03:36США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
03:36Названа возможная причина обрушения в пятиэтажке в Приморье
03:35Эксперты: россияне увеличили траты в кинотеатрах из-за новых кинопремьер
03:34Парижский суд вынес приговоры по делу о подготовке теракта у Нотр-Дама
03:28Российским парламентариям предложили создать "экономические суды"
03:21Милонов предложил ограничить фильмы и игры, фальсифицирующие историю России
03:14Нотариальные услуги в России можно будет получать без паспорта
03:11Зураб Церетели подумает о создании скульптуры, посвященной Марку Захарову
Лента новостейМолния