В БДИПЧ заметили националистическую риторику перед выборами в Польше

ВАРШАВА, 14 окт – РИА Новости. Националистическая и гомофобная риторика присутствовала во время предвыборной кампании в Польше, заявил глава наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ Ян Петерсен на пресс-конференции в понедельник в Варшаве.

В воскресенье в Польше прошли очередные парламентские выборы. Польские граждане избрали 460 депутатов сейма (нижняя палата парламента) и 100 членов сената (верхняя палата парламента). В соответствии с данными после обработки 99,49% бюллетеней правящая партия "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского набирает 43,76% голосов на выборах в сейм и самостоятельно сформирует правительство.

Петерсен отметил, что во время предвыборной агитации наблюдался "высокий уровень политической поляризации".

"Фиксировалась риторика националистической и гомофобной направленности", - добавил он.